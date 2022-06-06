Риски за прилавком: аналитики назвали три системных риска продуктовых ритейлеров

Начало военной спецоперации России на Украине и последовавшие вслед за ней антироссийские санкции со стороны западных стран могут оказать существенное влияние на бизнес-процессы, а также кредитные метрики многих российских компаний, считает Александр Шураков, аналитик "Открытие Инвестиции". В качестве трёх основных рисков продуктовых ритейлеров он называет сокращение ассортимента продукции, снижение рентабельности и сокращение сроков оплаты:

1. Сокращение ассортимента продукции

Это произойдёт из-за импортозамещения упаковочных материалов и возможного изменения логистики поставок.

– Значимая часть упаковки продуктов (молочная продукция, соки и т.д.) производилась из импортных материалов (тетрапак и т.п.), которые позволяют долго сохранять свойства продукции и тем самым, обеспечивают более эффективную логистику этих товаров (удлиняется плечо доставки и т.д.), – отмечает эксперт. – Дефицит таких упаковочных материалов может потребовать переформатирования логистики поставок федеральными ритейлерами, снижения наценки на отдельные группы товаров для повышения товарооборота, а в отдельных локациях это может привести к сокращению ассортимента.

Кроме того, на ассортимент повлияет уход с российского рынка зарубежных торговых марок.

– Мы не ожидаем возникновения заметного дефицита каких-либо продуктов из-за ухода зарубежных компаний-производителей продуктов питания. Тем не менее следствием ухода может быть сокращение ассортимента по отдельным товарным позициям и, как следствие, временное снижение эффективности торговых точек: полки либо будут простаивать и не генерировать выручку, либо они заполняются одним и тем же товаром, что также оказывает давление эффективность торговых точек. Мы допускаем, что российские производители могут в достаточно короткие сроки начать выпускать товары-аналоги и, тем самым, занять освободившиеся на полках места, – отмечает аналитик.

2. Снижение рентабельности

На это повлияет сокращение бонусов и т.п. выплат со стороны поставщиков. Крупные розничные сети получают различные виды бонусов и скидки от поставщиков (за объем закупок и т.д.). Эти скидки и прочие платежи от поставщиков снижают себестоимость продукции.

– Мы допускаем, что уход зарубежных компаний с российского рынка может привести к временному сокращению бонусов со стороны поставщиков, – подчеркивает аналитик.

Также на рентабельность окажет воздействие изменение потребительских предпочтений населения. Несмотря на устойчивость краткосрочного спроса на продукты и товары первой необходимости, изменение доходов населения может оказывать влияние на изменение структуры потребительской корзины. В случае нарастания напряженности на рынке труда, возможно смещение потребительского спроса на более доступные товары, оборот которых для розничных сетей может быть менее выгодным.

Скажется на рентабельности и контроль за уровнем цен на отдельные группы товаров. Государство стремится контролировать уровень наценок на социально значимые продукты. Данные меры позволяют сохранить доступность продуктов для широких слоев населения. В то же время, существенный рост доли таких продуктов в выручке торговых сетей может оказывать давление на финансовые показатели компаний.

Кроме того, повлияет на финансовые результаты ритейлеров и рост расходов на импортное оборудование и комплектующие, в том числе на холодильное оборудование, транспортные средства, цифровую инфраструктуру и т.д.

– Так, штаб по импортозамещению X5 Group выявил, что почти 80% технологического и около 50% торгового оборудования имеет большую долю импортных комплектующих и высокий прогноз выбывания с рынка. Мы предполагаем, что аналогичная ситуация в других розничных компаниях. По оценкам X5, переход на новые технологические решения без потери непрерывности бизнеса может потребовать порядка 6 месяцев. Мы допускаем, что эти изменения могут привести к удорожанию текущего ремонта инфраструктуры торговых сетей и, в целом, росту себестоимости, а также привести к удорожанию инвестиций в расширение торговых сетей (открытие новых точек), – поясняют эксперты "Открытие Инвестиции".

3. Сокращение сроков оплаты (роста скорости расчетов) между сетями и поставщиками продуктов

По данным «Коммерсанта», массовые просьбы производителей продуктов питания к сетям ускорить расчет за товар из-за нехватки оборотных средств заинтересовали правительство РФ: было отдано поручение Минпромторгу и ФАС контролировать соблюдение сроков оплаты.

– Мы допускаем, что усиление контроля может привести к сокращению сроков оплаты, что потребует увеличения инвестиций в оборотный капитал со стороны продуктовых ритейлеров. Тем не менее это сокращение сроков и возможный рост процентных расходов не приведет к кардинальной переоценке кредитного качества крупнейших ритейлеров, – резюмирует эксперт.