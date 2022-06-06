Каждый пятый житель Иркутской области увеличил ожидания по зарплате на фоне последних событий

Служба исследований hh.ru выяснила (исследование есть у SIA.RU), повлияли ли события последних месяцев на зарплатные ожидания россиян. Оказалось, что четверть респондентов увеличили свои финансовые требования к работодателю (26%).

На фоне последних геополитических событий 26% российских соискателей увеличили свои зарплатные ожидания, указанные в резюме, причем среди соискателей младше 35 лет так поступил каждый третий. Чаще прочих желаемую зарплату увеличивали в Новосибирской области (34%) и Амурской области (33%). Реже всего – в Липецкой области (9%).

Среди представителей разных профессий о росте желаемых зарплат сообщили 36% ИТ-специалистов, 31% специалистов по добыче сырья, 31% представителей сферы туризма и ресторанов. Меньше всего таких соискателей оказалось в сфере консультирования (16%), науки и образования (17%), а также среди начинающих специалистов (19%).

Среди соискателей из Иркутской области 21% опрошенных за последнее время увеличили свои зарплатные ожидания. Почти половина из тех, кто теперь желает получать больше денег за свою работу, заявили, что хотели бы роста зарплаты более чем на 10 тысяч рублей (45%), 28% – на 5-10 тысяч, 13% – в пределах 5 тысяч. Еще 9% решили просто не указывать зарплату в резюме.

Интересно, что среди мужчин о росте финансовых ожиданий на 10 тысяч рублей и выше сообщили 62% опрошенных, а среди женщин – только 43%. В разрезе профсфер чаще о таких ожиданиях говорили представители IT-направления (75%), сотрудники из сферы добычи сырья (74%) и строители (67%).