АТБ увеличил ставку по вкладу «Добро пожаловать» до 12% годовых

С 3 июня 2022 года Азиатско-Тихоокеанский банк увеличил процентную ставку по рублевому вкладу «Добро пожаловать» до 12% годовых. Вклад можно открыть на 182 или 367 дней. Сумма открытия – от 50 000 руб.

Проценты начисляются с капитализацией и выплачиваются в конце срока. Вклад можно пополнить в первые 90 дней с даты открытия.

«Вклад “Добро пожаловать” вобрал в себе самые важные аспекты, на которые в первую очередь клиент обращает внимание: высокий процент, оптимальный срок и возможность пополнения», – прокомментировала директор Департамента развития вкладных и комиссионных продуктов АТБ Василина Винниченко.

Открыть вклад «Добро пожаловать» могут клиенты, которые оформляют вклад в АТБ впервые, а также те, кто не имеет действующего вклада или накопительного счета в банке с 1 января 2022 года.

Сейчас в Азиатско-Тихоокеанском банке действуют пять вкладов и счетов, часть из которых можно открыть онлайн. Самыми высокодоходными продуктами являются «Добро пожаловать» (до 12% годовых) и накопительный счет «Супер Копилка» (11% годовых).

Доходность каждого действующего вклада или счета вы можете самостоятельно рассчитать на сайте банка, воспользовавшись онлайн-калькулятором. Введите сумму, валюту, срок, и калькулятор рассчитает максимальный доход из всех возможных вариантов.

АТБ является участником системы страхования вкладов, все вклады застрахованы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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