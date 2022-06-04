Альфа-Банк отметил День защиты детей по всей стране

Альфа-Банк провел день открытых дверей в Phygital офисах для детей своих сотрудников, партнёров и зарплатных клиентов. Мероприятия прошли в 43 городах.

Например, в Москве детям разрешили залезть в инкассаторский броневик и устроили финансовый квиз. В Красноярске организовали мастер-класс по рисованию, в Иванове — IT-конкурс, в Ижевске провели химические опыты и играли в настольные игры. А в Ростове-на-Дону вышли за пределы офиса — организовали кукольный спектакль для детей с онкозаболеваниями. В Новосибирске вместе с Домом учёных провели уличные игры, в Ногинске поддержали детский футбольный турнир.

А еще в семи городах банк устроил экскурсии для детей сотрудников — с играми, чаепитием и подарками. Детям рассказали, как работают финансовые продукты и как устроен банковский сектор.

«Мы убедились, что дети в любом возрасте интересуются финансами, хотят знать про банки и деньги. И им очень нравятся наши Phygital офисы», —прокомментировала руководитель департамента управления сетью Альфа-Банка Елена Тятенкова.