Все лучшее, что есть на российском рынке: Сбер запустил ПИФ «Локальный»

Клиентам Сбера стал доступен новый открытый ПИФ «Локальный»[1], который инвестирует исключительно в российские бумаги.

Новый фонд хорошо диверсифицирован: в его составе — широкий набор акций компаний из различных секторов, государственных и корпоративных облигаций. При выборе бумаг проводится всесторонний фундаментальный и кредитный анализ эмитентов; при необходимости активы, показывающие низкую динамику, исключаются из портфеля и заменяются более перспективными.

Основная часть портфеля (до 70%) отводится под долговые бумаги с хорошим кредитным рейтингом. Доходность к погашению по портфелю облигаций фонда находится на уровне свыше 16%. Повышение ключевой ставки привело к росту ставок по инструментам с фиксированным доходом. Долговой рынок даёт возможность зафиксировать высокие рублёвые ставки на 2–3 года.

Остальные средства вкладываются в акции. Стратегия предусматривает вложения в бумаги крупнейших отечественных компаний из 10 секторов экономики, включая «Газпром» и «Роснефть».

Стоит отметить, что согласно закону «О государственной гражданской службе Российской Федерации» существуют категории лиц, которым запрещено инвестировать в иностранные активы (в том числе акции отечественных компаний, зарегистрированных за рубежом), — в основном это государственные служащие и члены их семей. Фонд «Локальный» соответствует требованиям различных госорганов для вложений таких граждан, они могут купить паи нового ПИФа.

Купить фонд можно в приложении СберБанк Онлайн и офисах Сбера. Минимальная сумма покупки онлайн — всего 100 рублей.

Если держать фонд от трёх лет, начнёт действовать льгота длительного владения: при продаже клиенту не придётся платить НДФЛ с полученной прибыли (максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год).