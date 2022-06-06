Примсоцбанк возвращает проценты по кредитам для бизнеса

Примсоцбанк предоставляет возможность своим новым и действующим клиентам-юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям возместить до 90% от суммы уплаченных процентов по кредитным договорам.



В рамках совместной программы банка с Фондом развития предпринимательства и промышленности Приморского края бизнес может получить грант от Фонда на основании Постановления Правительства РФ № 686 от 18.04.2022 г.. Грант предоставляется в сумме начисленных процентов по кредитному договору. Период учета оплаченных процентов - с 22.04.2022 по 31.12.2022 года.



- Для того, чтобы предпринимательство в Приморье развивалось, сейчас, как никогда, максимально важна поддержка со стороны государства. Такой «кэшбэк» придётся как нельзя кстати любому бизнесу в крае. Поэтому при наличии действующего кредита или необходимости в дополнительном финансировании на пополнение оборотных средств, если наш клиент соответствует требованиям Фонда , мы включим его в программу. - пояснил Алексей Пастухов, начальник управления кредитования малого и среднего бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».



Основные параметры программы, критерии отбора и механизм получения Гранта можно узнать по телефону Фонда развития предпринимательства: 8 (4232) 809-870 либо по телефону единой справочной службы Примсоцбанка – 8-800-350-42-02 либо *4202 для звонков с мобильного.