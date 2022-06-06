Примсоцбанк предлагает воспользоваться электронным сервисом регистрации недвижимости и получить скидку на сейфовую ячейку

Только до 31 августа воспользуйтесь новым сервисом Электронной регистрации сделок с недвижимостью и получите скидку 30% на расчет через сейфовую ячейку, – говорится в сообщении Примсоцбанка.



Без посещения Росреестра или МФЦ мы оперативно оформим права собственности на объекты недвижимости и проведем безопасный расчет прямо в офисе Примсоцбанка.







- Таким образом сделка будет удобной, прозрачной и абсолютно безопасной, так как продавец квартиры получит деньги из ячейки после регистрации договора купли-продажи в реестре, — пояснил Андрей Пыжов, начальник управления сопровождения розничных операций ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».







Акция проводится в офисах банка:



• Москва, ул. Дубининская, 57, стр.4;

• Санкт-Петербург, ул.Садовая, д.40;

• Омск, ул. Перелета, д8,корп.1;

• Находка, ул Красноармейская, д 10/1;

• Арсеньев, ул.Ломоносова, 44;

• Уссурийск, ул.Плеханова.д..100;

• Пограничный, ул.Советская,д.50;

• Кавалерово, ул. Арсеньева, д.68;

• Владивосток, ул. Русская, 41а;

• Владивосток, ул. Партизанский пр-кт, д. 44.



Напомним, также вы можете воспользоваться услугой юридической проверки недвижимости.



Узнать подробности об акциях Примсоцбанка можно в офисах банка, на официальном сайте или по телефону единой справочной службы 8-800-350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного.

