РСХБ дал пояснения для клиентов в связи с отключением банка от SWIFT

Отключение Россельхозбанка от SWIFT не окажет значительного влияния на его работу. В банке используются альтернативные системы передачи финансовых сообщений между финансовыми организациями, которые давно существуют и применяются в российской банковской системе.

Большинство операции для физических и юридических лиц проводятся в штатном режиме.

Все клиенты банка по-прежнему могут использовать возможности мобильного и интернет-банка.

Розничные клиенты

Оплата банковскими картами

Операции и транзакции по банковским картам внутри страны проходят без ограничений и сбоев. При проведении операций за рубежом клиентам банка доступны карты UnionPay, операции по ним проходят в прежнем режиме функциональности.

Вклады и накопительные счета

Введенные ограничения не скажутся на открытых вкладах и накопительных счетах клиентов банка. Вклады в рублях и иностранной валюте по-прежнему доступны к снятию и пополнению (в зависимости от условий тарифа вклада). Условия по действующим вкладам не меняются.

Переводы

Все операции по межбанковским переводам на территории России и переводам внутри банка доступны для всех клиентов банка, возможно увеличение сроков проведения переводов за рубеж.

Режим работы

Отделения банка работают в обычном режиме, график работы доступен на сайте и в региональных отделениях банка. Клиентские службы банка перешли на усиленный режим работы, чтобы своевременно реагировать на ваши запросы. Информация о работе банка доступна на официальном сайте РСХБ, в аккаунтах социальных сетей, мобильном приложении и контакт-центре.

Валюта и наличные денежные средства

Валютные операции на территории России доступны в полном объёме в соответствии с временным порядком обращения наличных денежных средств в иностранной валюте ЦБ РФ. В период действия временных правил вы сможете получить наличными в валюте в сумме остатка на счете на 09 марта 2022 г., но не более 10 тысяч долларов или эквивалент в иной иностранной валюте. Безналичная покупка и продажа валюты доступны в полном объёме. Покупка и продажа наличной валюты по-прежнему ведется в штатном режиме в 70 операционных подразделениях РСХБ по всей стране. Никаких изменений в правилах оборота наличных и безналичных денежных средств, номинированных в рублях, нет.

Корпоративные клиенты

РСХБ продолжает обслуживать корпоративных клиентов в обычном режиме. Банк располагает всеми необходимыми технологическими возможностями для бесперебойной работы.

Введенные ограничительные меры не затронут счета и вклады клиентов юридических лиц, номинированные как в российских рублях, так и в иностранной валюте.

ВЭД

РСХБ осуществляет обслуживание и финансирование ВЭД. Часть операций может выполняться с задержкой. Все банковские операции ВЭД можно выполнять через каналы дистанционного обслуживания - в мобильном приложении и Интернет-банке.

Брокерская деятельность

РСХБ не испытывает никаких ограничений в связи с предоставлением своим клиентам инвестиционных продуктов в национальной валюте. Брокерское и депозитарное обслуживание производится на Московской и Санкт-Петербургской биржах. Все системы брокерского обслуживания, включая мобильное приложение РСХБ-Брокер, работают в штатном режиме. Клиенты беспрепятственно могут совершать все виды торговых и неторговых операций в строгом соответствии с требованиями регуляторов и нормативными документами банка. Клиентам доступны операции с ценными бумагами, номинированными в российских рублях, и производными финансовыми инструментами.