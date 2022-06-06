ЦБ предложили протестировать в «регуляторной песочнице» идентификацию клиентов через банкоматы с видео

Ранее банки тестировали идентификацию через камеры пользователей, но ЦБ посчитал способ рискованным.

ЦБ изучит вопрос использования банкоматов для проведения видеоидентификации новых клиентов банков. С предложением протестировать эту технологию в «регуляторной песочнице» к ЦБ обратилась компания-поставщик и производитель банкоматов BFS. Об этом РБК рассказал генеральный директор и совладелец BFS Артем Жилонов.

Представитель ЦБ уточнил, что в настоящее время окончательное решение по сервисам, предполагающим идентификацию с использованием коммерческих сервисов видеосвязи, не принято. Он добавил, что Банк России рассматривает различные варианты развития подходов к идентификации клиентов финансовых организаций, в том числе с использованием цифровых технологий. Жилонов говорит, что сейчас компания находится на финальной стадии обсуждения с ЦБ административных вопросов для перехода к тестированию технологии.