Ключевую ставку могут снизить до 10% – эксперт

С одной стороны, ЦБ нужно стимулировать спрос и кредитование, с другой — резкое смягчение может привести к ускорению инфляции, сообщает РБК.

Основными драйверами снижения остаются замедляющаяся инфляция, сильный рубль и снижение темпов кредитования. По данным Росстата, на неделе с 21 по 27 мая инфляция в России составила 0% против дефляции 0,02%, зафиксированной неделей ранее. Для сравнения: на пике в начале марта недельный рост цен превышал 2%. В годовом выражении в последнюю неделю мая инфляция замедлилась с 17,5 до 17,35%.

На фоне снижения темпов роста цен прогнозы по итоговой инфляции за 2022 год улучшили и аналитики, которых в июне опросил ЦБ. Они полагают, что годовая инфляция составит 17%, хотя ранее считали, что цены вырастут на 22%. Замедления инфляции до целевых 4% участники опроса ожидают к 2025 году, в то время как Банк России прогнозирует возвращение к цели в 2024-м.

По ожиданиям самого регулятора, инфляция в России по итогам года может достичь 18–23%. Но этот прогноз составлялся в апреле. В июне совет директоров планировал обсудить пересмотр этого диапазона, сообщала глава ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече с руководством кредитных организаций, организованной Ассоциацией банков России.

Одновременно остается сильным рубль, что невыгодно российскому бюджету и экспортерам, отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. После внепланового, но заранее анонсированного снижения ставки 26 мая курс доллара в моменте превышал 66 руб., курс евро — 70 руб., но затем курсы валют снова вернулись к уровням около 60 и 65 руб. соответственно. «Снижение ключевой ставки должно сыграть против рубля, однако это уже заложено в ожиданиях рынка», — считает директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.

Снижение ключевой ставки поможет перезапустить рыночное кредитование как в потребительском, так и в корпоративном секторе, отмечает Васильев. О потребности экономики в кредитных средствах пишет и старший стратег по долговому рынку SberCIB Игорь Рапохин. Околонулевой рост цен, крепкий рубль, снижение инфляционных ожиданий населения и бизнеса до показателей 2021 года позволят беспрепятственно вернуть ключевую ставку к уровням начала февраля в самое ближайшее время, полагает он.