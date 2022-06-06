Больше половины россиян увеличат посадки овощей и фруктов

23% занимаются садоводством, потому что хотят потреблять экологически чистые продукты. 9 из 10 дачников выращивают огурцы, клубнику и зелень.

Ромир и Fix Price провели совместный опрос среди дачников, проживающих в городах в различных регионах России, об их планах на текущий сезон. Более половины респондентов (54%) заявили, что планируют в этом году посадить больше овощей, фруктов и зелени, чем годом ранее. Основная причина – экономическая: 83% из них ответили, что хотят таким образом сэкономить на покупке продуктов. Чаще других такой ответ давали россияне в возрасте от 35 до 44 лет. При этом 42% опрошенных считают, что собственный урожай помогает сократить траты на продукты питания.

Что касается причин занятия садоводством в целом, то 31% опрошенных занимаются посадками в качестве «занятия для души, которое помогает экономить», для 23% важно иметь возможность здорового питания, 15% рассматривают садоводство исключительно как хобби, 15% – как традицию, а для 14% респондентов работа на огороде – вынужденная мера.