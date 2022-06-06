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Рекордные дивиденды «Газпрому» обеспечил ЕС – эксперт

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«Роснефть» и «Газпром» выплатят в этом году рекордные дивиденды за всю историю, передает РИА Новости слова эксперта Лукаша Кованда.

«Что-то не похоже, чтобы санкции и эмбарго им сейчас очень мешали. До сих пор получать высокую прибыль им помогал в основном ЕС, который грозился ввести эмбарго, тем самым поднимая мировые цены на нефть и газ, но не вводил его. Поэтому Россия продавала много и дорого. Так будет продолжаться до конца года», — прогнозирует Кованда.

Эксперт подчеркнул, что российским энергетическим компаниям также благоприятствовали разногласия в Евросоюзе. При этом, как отметил он, объявление о поэтапном отказе стран ЕС от импорта российской нефти привело к укреплению рубля.

«Первая реакция рынка наводит на мысль, что для России и российских компаний ничего принципиально не изменится», — считает экономист.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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