Газохранилища Германии заполнены на 50%

Он значительно выше, чем в предыдущие годы в аналогичное время года, сообщает РИА Новости.

Приостановки поставок газа из РФ в Нидерланды и Данию не оказали эффекта на снабжение Германии, добавляют в Федеральном сетевом агентстве.

«Газпром» во вторник сообщил, что остановил поставки газа нидерландской GasTerra из-за неоплаты в рублях по новой схеме. О переходе на новую схему платежей за газ, поставляемый с 1 апреля, контрагенты были своевременно проинформированы, отметила российская компания. По этой причине уже были остановлены поставки PGNiG (Польша, 27 апреля), «Булгаргазу» (Болгария, 27 апреля), Gasum (Финляндия, 21 мая).