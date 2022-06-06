Цены на нефть выше $120 за баррель

Несмотря на решение ОПЕК+ ускорить повышение квот на добычу, цены на нефть в конце недели вновь выросли. В понедельник с утра котировки держатся выше $120 за баррель, реагируя на повышение июльских отпускных цен на нефть Саудовской Аравией.

– Саудовская Аравия в выходные повысила отпускные цены (OSP) на свой экспортный сорт нефти Arab Light на июль. Для азиатских покупателей премия к эталонному сорту составит $6,5 за баррель против $4,4 в июне. Повышение более $2, несмотря на рост добычных квот, усилило опасения на рынке из-за дефицита. Судя по всему, королевство ожидает настолько сильный скачок спроса, что даже дополнительный объем добычи ОПЕК+ не сможет его перекрыть, – поясняют эксперты БКС.

Актуальные прогнозы по-прежнему говорят о том, что в летний период проблемы с доступностью топлива будут сохраняться.



Фьючерсы на Brent демонстрируют повышенную волатильность. По мнению аналитиков БКС, вероятно, котировки могут на некоторое время перейти в фазу консолидации, периодически демонстрируя попытки к росту. В случае преодоления зоны сопротивления $123–124 за баррель фьючерсы могут продолжить движение к следующей цели $130.