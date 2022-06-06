Иркутский облкинофонд отмечает юбилей проекта «Кино под открытым небом»

Старт летней киноплощадки намечен на 11 июня, рассказали SIA.RU в облкинофонде.

В программе — живая музыка от группы «Чайковский и трубы мира», уличное кафе, а также розыгрыши от Дома кино и книжного магазина «Переплёт». Начало в 21:00. Бронирование мест — по телефону 56-70-60 (доб.1506). В течение дня перед открытием будет проходить гаражная распродажа.

«В этом году нашему проекту исполняется десять лет. Десять лет назад кинофонд провёл первые сеансы «Кино под открытым небом». Тогда мы стартовали с подборкой фестивальных короткометражек «Future Shorts». Тогда же иркутяне увидели на большом экране легендарный «Завтрак у Тиффани». После этого сезона были самые разные площадки города: в музеях и в парках, у воды и даже на крыше дома. И сейчас, десять лет спустя, мы в собственном летнем кинотеатре продолжаем радовать иркутян хорошими фильмами» — рассказывает заместитель директора Иркутского областного кинофонда Елена Утробина.

Фильмом открытия станет культовая картина Томаса Яна «Достучаться до небес», вышедшая на большие экраны 25 лет назад. Также, в новом сезоне наряду с другими фильмами запланирована интересная итальянская программа, в которую войдут работы современных режиссёров, а также знаменитые картины Федерико Феллини «Восемь с половиной» и «Сладкая жизнь». Кроме того, в репертуар летнего кинотеатра войдёт несколько фильмов, доступных по Пушкинской карте.