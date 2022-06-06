Рейтинг крупных городов по размеру скидок на жилье возглавили Самара, Екатеринбург и Казань

Уровень торга рассчитывался из разницы средней цены предложения и средней итоговой цены продажи объектов вторичной недвижимости, сообщил ТАСС директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

«В целом по России средний уровень торга при продаже вторичного жилья в мае составил 4%, относительно мартовских значений он вырос на 1%. Стоит отметить, что в мае 2021 года уровень торга был на минимальных значениях – 2,4%, причина в высоком спросе при ограниченности доступного предложения, сейчас при снижении ипотечных ставок дисконт вновь начнет сокращаться», – отметил Хусаинов.

Кроме Самары (9,9%), Екатеринбурга (9,8%) и Казани (7,7%), высокий уровень дисконта в мае зафиксирован в Краснодаре (5,2%) Санкт-Петербурге (5,1%), Волгограде (5%), Челябинске (4,9%), Тюмени (4,6%), Омске (4,2%) и Новосибирске (4,1%). При этом минимальный уровень торга в мае отмечался в Москве и Ростове-на-Дону – 2,6% и 2,2% соответственно.

По словам Хусаинова, в период низкого спроса дисконт при продаже вторичного жилья всегда растет.

«Сейчас мы наблюдаем переходный период, когда ипотечные ставки снизились, покупатели активизировались, собственники начинают ощущать волну интереса к своим объектам и становится менее лояльными к торгу. Такой период оптимальный для покупки вторичной недвижимости за счет выросшего объема предложения, дисконта и перспектив рефинансирования ипотеки в будущем», – добавил эксперт.