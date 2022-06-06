ИГУ будет готовить кадры для En+ Group

Сотрудничество бизнеса и учебных заведений – это общероссийский тренд, который позволяет компаниям получить подготовленные кадры, избежать ненужных трат на переподготовку выпускников вузов, а регионам – удержать молодых специалистов. Этой современной тенденции придерживается компания En+ Group, которая активно взаимодействует с вузами Иркутской области. Стало известно, что компания подписала соглашение о сотрудничестве с Иркутским государственным университетом.

Стороны договорились о совместном обучении и подготовке студентов для работы на предприятиях энергохолдинга, внедрении программы по раскрытию творческих способностей учеников, содействии профессиональному становлению молодых специалистов, развитии наукоёмких технологий.

Взаимодействие между En+ Group и ИГУ поможет создавать новые проекты для будущих специалистов Группы, заниматься переподготовкой и повышением квалификации персонала компании, проводить мероприятия по профессиональной ориентации обучающихся, а также трудоустраивать выпускников на предприятия холдинга. В числе приоритетных направлений сотрудничества – информационные технологии, «зелёная» энергетика, научно-исследовательская деятельность, связанная с производственными задачами.

Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса En+ Group:

– За более чем вековую историю госуниверситет стал фундаментом классического высшего образования, развития науки в регионе. Сегодня высокий научный потенциал и профессиональный коллектив университета дают возможности для развития различных направлений в энергетике, в том числе ее цифровой трансформации. Для этого мы будем интегрировать образовательный проект «Академия IT», работать над ежегодной акселерационной программой «Лаборатория энергетики», помогать выпускникам в трудоустройстве на предприятия En+ Group c учетом индивидуальных возможностей и пожеланий каждого дипломированного специалиста.

Александр Шмидт, ректор ИГУ:

– Основная цель заключаемого соглашения – подготовка высококвалифицированных специалистов для En+ Group. Выпускники смогут отвечать современным требованиям индустрии и быстро адаптироваться к ним после окончания вуза. Отмечу, мы договорились, что наше сотрудничество не будет исчерпываться только подготовкой специалистов в области IT. Еще одним направлением станет переподготовка юристов, где должна обязательно учитываться специфика производственных процессов. Также одно из направлений сотрудничества, возможно, будет связано с подготовкой и переподготовкой специалистов в области экологии.

Укрепление партнерских отношений с образовательными учреждениями – важная часть кадровой политики компании. Ее основатель Олег Дерипаска уверен, что залогом успешного развития экономики и бизнеса является содействие талантливой молодежи в получении профессиональных компетенций и навыков. Для этого компания En+ Group на протяжении длительного времени внедряет самые прогрессивные образовательные практики, расширяет стипендиальную программу, организует целевое обучение, создает профильные классы.

Подписанное соглашение – не первый опыт взаимодействия En+ Group и ИГУ. Ранее стало известно, что En+ и ИРНИТУ решили масштабировать совместный образовательный проект «Академию IT» на вузы Иркутской области. С нового учебного года проект запустят в Иркутском и Братском государственных университетах.