В Иркутской области будут выпускать собственный силикатный кирпич

В Саянске на финишную прямую вышло строительство завода силикатных изделий, который возводит ООО «Саянскгазобетон». Как рассказал Газете Дело исполнительный директор компании Алексей Наливных, до ввода предприятия в эксплуатацию осталось чуть больше двух месяцев: его открытие планируют приурочить к профессиональному празднику – Дню строителя.

Алексей Васильевич, что сейчас происходит на стройплощадке завода?

– Работа кипит! Основные монтажные работы завершены, практически всё технологическое оборудование уже установлено на позициях, идёт сборка отдельных узлов агрегатов, в частности, сложного прессового оборудования. Технологические врезки по основным потокам – пар, воздух, промышленная вода – выполнены. Химзащита металлоконструкций находится на завершающем этапе. Работы ведутся под руководством шеф-монтажников и наладчиков генерального подрядчика и разработчика проекта ООО «Инвест-Технология». Плавно и уверенно переходим на следующий этап – проведение испытаний, выполнение пробных пусков и настройки оборудования.

Российская экономика не успела отойти от одного кризиса, как попала в другой. Это как-то отразилось на ваших планах по запуску предприятия? Сроки его ввода в эксплуатацию не изменились?

– Ещё на этапе предпроектной проработки было принято ключевое и на сегодняшний день весьма прозорливое решение о применении отечественных разработок и поставок оборудования в основной массе. Как бы ситуация развивалась при использовании иностранных технологий и оборудования в свете нынешней геополитической обстановки, сказать сложно, но однозначно не способствовала ускорению процесса строительства и пуска предприятия. В настоящий момент до ввода предприятия в эксплуатацию осталось чуть больше двух месяцев, на эти сроки и работаем. В планах – приурочить торжественное открытие к профессиональному празднику – Дню строителя.

Нынешняя санкционная ситуация отразится на стоимости вашей продукции? Например, сейчас многие строители отмечают, что подорожал облицовочный кирпич, который производится в России, из российских материалов, но из-за импортного пигмента его цена сразу взлетела.

– Нестабильные курсы валюты, сложности с поставками комплектующих иностранного производства, колебание ставки Центробанка, конечно, внесли свои коррективы в деятельность организаций строительной отрасли, так как неизбежно отражаются как на покупательской способности людей, так и на рыночных ценах строительных материалов. Про конкретную стоимость силикатных изделий нашего предприятия говорить ещё рано, но превышение ценового порога по отрасли в регионе не рассматриваем точно. Тем более, что мы не новые игроки на рынке стройматериалов, тенденции отслеживаем. Подчеркну, ключевую роль в конечной стоимости готовой продукции будет играть ценовой фактор поставляемого сырья и энергоресурсов.

Фото из архива компании

И как обстоят дела с поставками сырья и комплектующих для производства силикатного кирпича в Саянске?

– Серьёзных проблем нет, нерешаемых вопросов также не видим. Вопросы поставки комплектующих решаются за счёт грамотно выстроенной логистики. Это, наверное, единственный негативный фактор – территориальная удаленность от центров крупнотоннажных производств металлургической сферы.

Если говорить о комплектующих для начала производственного процесса, то готовность полная. Поддоны для складирования изделий, упаковочная лента, пигмент для окраски кирпича находятся на площадке. По поставкам сырья вопросов быть не должно, так как оно аналогично используемому на нашем действующем производстве газобетона.

Когда планируете выпустить первую продукцию? Есть уже заказчики?

– Первые пробные кирпичики мы уже произвели в лабораторных условиях на производстве газобетона, выполнили автоклавную обработку, форму для прессования изготовили сами, прессование вели вручную. Результатом довольны! Выпуск первых изделий на новом производстве начнём в процессе пусконаладочных работ при настройке оборудования и опробовании технологии в июне – начале июля.

Покупатели газобетона интересуются возможными сроками приобретения и силикатных изделий, т.к. лицевой силикатный кирпич как нельзя лучше подходит для наружной отделки фасадов, возведения фактурных периметральных ограждений. Он красив, точен по геометрии, износостоек, позволяет создать архитектуру дома в своем собственном неповторимом стиле. Будет качество – будут и заказы, а качество мы гарантируем, без альтернатив! На текущий момент уже есть несколько конкретных заказов, что подстёгивает к ускоренному темпу завершения всех работ и началу производства в Иркутской области собственного силикатного кирпича и перегородочных блоков.