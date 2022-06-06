На Коршуновский ГОК назначен новый директор

«Коршуновский ГОК» (входит в Группу «Мечел») сообщил об изменениях в руководстве. Управляющим директором ГОКа назначен Алексей Папка, ранее занимавший должность генерального директора ООО «Албынский рудник».

Генеральный директор ООО «УК Мечел-Майнинг» Андрей Пазынич отметил: «Мы рады приветствовать в команде Группы «Мечел» профессионала высокого уровня. Алексей Папка профессиональный горняк с большим опытом работы на руководящих должностях. Перед ним ставятся амбициозные задачи, с которыми, я уверен, он с успехом справится».

Как сообщает пресс-служба компании, Папка Алексей Анатольевич окончил Кыргызский горно-металлургический институт по специальности «горный инженер-электромеханик», а также Уральский государственный горный университет по специальности «открытые горные работы».

2016-2022 гг. - ООО «Албынский рудник» (ГК «Петропавловск»), генеральный директор

2013-2016 гг. - АО «Многовершинное», заместитель управляющего директора

2012-2013 гг. - ООО «Белая гора», главный инженер

1983-2012 гг. - Навоийский горно-металлургический комбинат (Узбекистан), занимал различные должности, пройдя путь от машиниста экскаватора до заместителя директора рудоуправления по открытым горным работам