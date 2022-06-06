76 млрд рублей потратили россияне в апреле на покупку новых автомобилей - вдвое меньше, чем в марте

«Открытие Авто» (блок автобизнеса в банке «Открытие»)* и аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провели совместное исследование рынка новых легковых автомобилей в России и определили его финансовую емкость** по итогам апреля 2022 года. Согласно результатам исследования, жители РФ в апреле потратили на покупку автомобилей 75,9 млрд рублей, в 2 раза меньше, чем месяцем ранее (в марте – 153,2 млрд рублей), и в 4 раза меньше, чем в апреле 2021-го (290,6 млрд рублей). При этом за второй месяц весны было продано в общей сложности 29,6 тыс. машин – на 46% ниже показателей марта (54,6 тыс.).

Больше всего денег россияне по-прежнему тратят на покупку кроссоверов и внедорожников, но их доля в финансовой емкости рынка в апреле снизилась до 62% (в марте - 66%). То же самое относится и к европейским автопроизводителям: они сохраняют лидерство по затратам, хотя их доля за месяц сократилась с 45% до 33%. Также заметно уменьшилась доля премиальных автомобилей (с 36% до 26%). Падение затрат на автомобили в апреле по сравнению с мартом произошло по всем маркам и сегментам, кроме машин А-класса и MPV.

Доля премиум-сегмента упала на 10 процентных пунктов

В апреле существенно снизилась доля машин премиального сегмента в финансовой емкости рынка – сразу до 26% (против 36% в марте) на фоне роста доли массового сегмента с 64% до 74%. Жители России купили 2,4 тыс. новых премиальных автомобилей, на 68% меньше, чем в марте, и потратили 19,6 млрд рублей, на 64% меньше, чем месяцем ранее. Траты на машины массового сегмента, объем реализации которых составил 27,2 тыс. единиц (-42%), составили 56,3 млрд рублей (-43%). Как видно, более сильное снижение продаж премиальных автомобилей способствовало и резкому падению их финансовой емкости.

«Европейцы» чуть не уступили «корейцам»

Доля европейских марок в финансовой емкости за месяц упала с 45% до 33%, что, впрочем, позволило им сохранить лидирующие позиции. В апреле новые легковые автомобили европейских производителей разошлись тиражом в 6,4 тыс. единиц, на них было потрачено 24,9 млрд рублей. Это на 64% ниже уровня марта и является одним из сильнейших показателей падения по сравнению с другими марками. Что вполне логично на фоне общего падения продаж европейских машин– на 62%, до 6,4 тыс. единиц.

А вот «корейцы» по продажам в апреле вырвались в лидеры, но в деньгах немного не дотянули до «европейцев». В апреле россияне купили 8,8 тыс. новых легковых автомобилей корейских брендов, потратив на них 21,9 млрд рублей. При этом как по объемам реализации, так и по финансовой емкости они потеряли меньше всех (-21% и -12% соответственно). Как следствие, их доля в структуре затрат выросла почти в 2 раза (с 16% до 29%).

У располагающихся на третьей строчке «японцев» объем потраченных средств упал весьма внушительно – на 64% (до 12,4 млрд рублей). Их доля в финансовой емкости рынка снизилась с 22% в марте до 16% в апреле. За месяц в общей сложности было реализовано 3,2 тыс. японских автомобилей – на 66% меньше, чем в марте.

Эксперт «Открытие Авто» Сергей Власов считает, что некоторым автопроизводителям все же удается извлекать выгоду на падающем российском рынке. «Ситуация на рынке продолжает ухудшаться – своего «дна» он еще не достиг. Так, продажи новых легковых машин снова упали вдвое в апреле по сравнению с мартом и в 5 раз в годовом выражении (апрель к апрелю). Логично, что это, в свою очередь, привело к снижению потраченных на них денежных средств. С другой стороны, мы видим, что даже при таких неблагоприятных условиях некоторые марки извлекают определенную выгоду. В апреле наиболее отчетливо это было видно на примере марок корейских автопроизводителей, которые не присоединились к антироссийским санкциям. Как итог, продажи корейских машин упали не столь сильно, что позволило им резко увеличить свою долю в финансовой ёмкости рынка. На противоположном «полюсе» оказались европейские, японские и американские бренды, которые, следуя в фарватере объявленных политиками санкций, приостановили производство или поставки автомобилей в РФ. Соответственно, их продажи и финансовая емкость упали заметно сильнее рынка», – отмечает он.

Российские бренды снова впереди «китайцев»

По продажам российские марки всегда опережали китайские, но уже второй месяц подряд опережают «китайцев» и по объему затрат. В апреле 2022 года машины отечественных брендов разошлись тиражом в 8,5 тыс. единиц, а потрачено на них было 8,7 млрд рублей. В свою очередь, автомобили китайских марок были куплены в количестве 2,7 тыс. штук, а затраты по ним составили 7,6 млрд рублей. Если доля российских марок в финансовой емкости по сравнению с мартом выросла с 8% до 12%, то у «китайцев» – с тех же 7% до 10%. Также стоит отметить, что затраты на покупку отечественных и китайских машин за месяц снизились одинаково – на 32%.

Но сильнее всего они упали у американских марок, на которые в апреле было потрачено всего лишь 330 млн рублей. Это на 71% меньше, чем месяцем ранее (1,1 млрд рублей). Россиянами было куплено всего 58 таких машин. Впрочем, доля «американцев» остается самой маленькой по сравнению с брендами других стран – менее 1%.

По мнению руководителя пресс-службы агентства «АВТОСТАТ» Азата Тимерханова, долю рынка, которую теряют европейские и японские компании, со временем поделят между собой корейские, китайские и российские марки. «Корейским автопроизводителям есть что предложить взамен продукции европейских и японских брендов. Пожалуй, за исключением премиум-класса, их модельные ряды в целом схожи, а значит, у покупателей остается выбор. Китайские марки нацелены на сегмент SUV, отечественная LADA – на В, а «корейцы» играют в обоих сегментах, которые остаются крупнейшими на нашем рынке. Так что доля «европейцев» и «японцев» постепенно растворится между этими тремя группами игроков. Сейчас у них есть определенные складские запасы, чтобы хоть как-то удовлетворять запросы рынка. А в будущем эти надежды связаны с возобновлением производства на местных автозаводах. И вот тут корейские, китайские и российские производители имеют неоспоримое преимущество, поскольку они намерены продолжать работу в нашей стране», – объясняет эксперт.

Доля SUV сократилась, а сегмента В – выросла

Кроссоверы и внедорожники сохраняют лидерство на рынке, но их доля сократилась. В апреле на долю сегмента SUV пришлось 49% всех продаж и 62% потраченных денег. За месяц было реализовано 14,4 тыс. новых кроссоверов и внедорожников на сумму 47,1 млрд рублей. Как следствие, по отношению к марту данный сегмент в штуках проданных машин и в деньгах упал наполовину.

Второе место на авторынке РФ по-прежнему занимают автомобили В-класса, но при этом их доля в апреле выросла. Всего было продано 11,1 тыс. таких новых машин, что соответствует сумме затраченных средств в 14,7 млрд рублей. И в количественном, и в денежном выражении сегмент В снизился за апрель только на треть. Его доля составила 37% в объеме реализации и 19% – в финансовой емкости. Отметим, что год назад эти показатели были ниже (30% и 14% соответственно).

На долю остальных сегментов в апреле нынешнего года в общей сложности пришлось около 20% всей финансовой емкости рынка или 14,1 млрд рублей. Несмотря на общее падение, в двух из них зафиксирована положительная динамика по отношению к марту: A (+114%) и MPV (+14%). Только в этих двух сегментах продажи автомобилей выросли – на 109% и 12% соответственно.

Наиболее ощутимым в апреле было падение продаж и затрат среди дорогих машин (купе/кабриолеты, классы E и F), которые «просели» не менее, чем на 60%. Во-первых, многие из них относятся к европейским брендам. Во-вторых, реализация таких автомобилей сильно выросла в марте, поэтому сейчас сказывается эффект высокой базы.