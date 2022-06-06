Детский сад в 6-м микрорайоне Ново-Ленино в Иркутске планируется сдать в эксплуатацию в конце года

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сегодня проинспектировал ход строительства детского сада на 220 мест в 6-м микрорайоне Ново-Ленино в Иркутске. Оно было начато в ноябре прошлого года, рассказали SIA.RU в правительстве региона.

Фото пресс-службы правительства Иркутской области

Строительство детского сада включено в соглашение между Министерством просвещения РФ и правительством Иркутской области. Финансирование идет из федерального и областного бюджетов. Но из-за удорожания строительных материалов потребуется вдобавок еще определенная сумма средств.

– Сегодня многое зависит от строительной организации, которая сама должна подать документы для изучения госэкспертизой в рамках перерасчета цен. И мы договорились, что до 10 июня они заходят в экспертизу, и мы этот проект будем сопровождать, – отметил Игорь Кобзев.

Вопрос о строительстве этого детского сада был направлен одним из иркутян президенту России Владимиру Путину. Ответ заявитель получил во время приема граждан, который 23 мая провели полномочный представитель главы государства в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Строительство идет ускоренными темпами, сдача объекта планируется на конец текущего года.

– Такое дошкольное учреждение в рамках комплексной застройки территории очень необходимо. Ведь это динамично развивающийся район. В прошлом году мы здесь сдали три блок-секции под переселение из ветхого и аварийного жилья. В этом году также ожидается ввод 17-этажной блок-секции, и мы строим еще две, в которые будет проводиться и переселение, и продажа на свободном рынке, – рассказал Игорю Кобзеву мэр Иркутска Руслан Болотов.

Сейчас на объекте ведутся работы по армированию, устройству опалубки и бетонированию перекрытия цокольного этажа. Строительные работы выполнены на 20%. 195 мест в детском саду планируется выделить для детей до трех лет. Для воспитанников предусмотрены плавательный бассейн, спортивный и актовый залы. Отдельные помещения отведут под медицинский пункт, пищеблок и прачечную. На территории учреждения планируется разместить площадки с теневыми навесами – отдельные для каждой группы, а также большую физкультурную площадку.