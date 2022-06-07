«Сегодня у всех инвесторов есть одна ключевая цель – обогнать инфляцию», – убежден эксперт «БКС Мир инвестиций» [1] Эдуард Семёнов. Сделать это в текущих условиях могут помочь вложения в акции. Какие отрасли привлекательны для вложений? Своими прогнозами эксперт поделился на круглом столе «Депозиты, акции, недвижимость: куда вложить деньги».

Время покупать

Директор Иркутского филиала компании «БКС Мир инвестиций» Эдуард Семёнов – инвестор с более чем 20-летним стажем. По его словам, после 24 февраля инвесторы вели себя по-разному. Кто-то поддался панике: «Все пропало! Надо срочно купить валюту по 130, а то она будет 200». Вторая часть клиентов – их Эдуард Семёнов называет реалистами – решила пойти по консервативному пути и открыть новые вклады в банках, фиксируя на три месяца или полгода доходность свыше 20% годовых (сейчас срок этих вкладов подходит к концу, часть средств может перетечь на фондовый рынок). Третья группа – опытные инвесторы, прошедшие не один кризис – отключали эмоции и пользовались моментом: инвестировали.

«Когда из каждого «утюга» доносится: «Ужас! Кошмар!», самое время покупать ценные бумаги, – пояснил Эдуард. – Причем не только акции. Более консервативные инвесторы, например, зашли в облигации, когда Центробанк поднял ставку рефинансирования до 20%. Грамотное решение. Во-первых, зафиксировали хорошую доходность на длительный срок, в отличие от банковских вкладов, во-вторых, даже если они захотят сейчас их реинвестировать, у них будет дополнительная прибыль в виде роста цен на бумаги».

Обогнать инфляцию

По мнению Эдуарда Семёнова, у всех инвесторов сегодня есть одна главная цель – обогнать инфляцию: «Эта цель есть всегда, но сейчас она стоит особенно остро, потому что инфляция, по прогнозам, ожидается более 20%. Как инвестор будет обгонять инфляцию, во что вложится – зависит от его инвест-профиля, финансовых целей. Мы, со своей стороны, готовы предложить все доступные сегодня возможности фондового рынка».

В любой период, уверен Эдуард, можно найти тех, кто выигрывает от сложившейся ситуации: сегодня это энергетические компании, производители зерна и удобрений, сектор ОПК. Можно рассматривать и стабильные российские активы, которые не попадают напрямую под санкционные ограничения, например, угольные производства, осуществляющие поставки в Китай. Кроме того, нельзя забывать и о бизнес-циклах: акции сырьевых компаний начали расти в 2021 году, а в 2022-м стабильно держатся – и этот процесс не зависит ни от каких «черных лебедей».

Что касается подходящих инструментов, то сейчас, по словам эксперта, защитой от инфляции являются акции. В июне ожидается выход денег из банковских вкладов, открытых в марте под 20-25%. Оставлять сбережения в банке по новым ставкам (на конец мая они составляли 11-12% и продолжают падать ниже 10% – прим. ред.), захочет далеко не каждый – неизбежно возникнет вопрос, куда их инвестировать. «Рынок акций в текущей ситуации является привлекательным, если инвестор хочет попытаться обогнать инфляцию, - подчеркнул Эдуард. – И здесь доступна не только прямая покупка бумаг, но и, к примеру, паевые фонды».

Эдуард Семёнов, дректор Иркутского филиала компании «БКС Мир инвестиций».

Круглый стол «Куда вложить деньги», 30 мая, проект SIA.RU «Делу - время».

Фото: Лора Гулл.

Двигать фондовый рынок в ближайшей перспективе, по мнению Эдуарда, будут не только вчерашние вкладчики, но и управляющие компании. Инструменты представителей рынка коллективных инвестиций продолжают набирать популярность. Не каждый инвестор готов торговать на рынке самостоятельно. Многие выбирают профессиональных управляющих, которые умеют работать на любом волатильном, «тонком» рынке. Так что интерес к ПИФам и будет только расти.

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