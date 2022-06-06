Объем выдачи потребкредитов снизился на 46,1% по сравнению с прошлым годом

А по сравнению с «пандемийным» 2020 годом – на 23,9%.

По данным Национального бюро кредитных историй (есть у SIA.RU), в январе-апреле 2022 года было выдано потребительских кредитов на сумму 0,74 трлн руб. или на 46,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе-апреле 2021 года – 1,37 трлн. руб.). При этом по сравнению с первыми 4 месяцами «пандемийного» 2020 года объем выданных потребкредитов в начале текущего года сократился менее существенно - на 23,9% (в январе – апреле 2020 года – 0,97 трлн руб.).

Наибольший объем выданных потребкредитов в регионах РФ за 4 месяца 2022 года был отмечен в Москве (96,4 млрд руб.), Московской области (53,1 млрд руб.), Санкт-Петербурге (37,5 млрд руб.), Свердловской области (25,2 млрд руб.) и Краснодарском крае (24,8 млрд руб.).

Стоит отметить, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в январе-апреле 2022 года самую серьезную динамику снижения объемов выданных потребкредитов (среди 30 регионов-лидеров в данном виде розничного кредитования) продемонстрировали Ханты-Мансийский АО (-53,7%), Пермский край (-51,3%), Республика Саха (Якутия) (-51,1%), а также Иркутская область (-50,8%) и Красноярский край (-50,5%). В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель сократился на 35,0% и 43,3% соответственно.

«В целом, нынешняя ситуация с выдачей потребкредитов схожа с «карантинной» весной 2020 года, - констатирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Только сейчас основной удар по розничному кредитованию пришелся не на апрель-май, как два года назад, а на март-апрель. Столь существенное сокращение выдачи в эти месяцы объясняется, прежде всего, ростом рыночных ставок после увеличения в марте ключевой ставки ЦБ, а также риск-политикой банков, которые продолжают придерживаться консервативного подхода при кредитовании граждан. Таким образом, потребкредиты в последнее время выдавались, прежде всего, тем гражданам, значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) которых находилось на высоком уровне. При этом стоит отметить, что и сами люди сейчас придерживаются тактики снижения своей кредитной активности, ограничения потребления и, как следствие, более осторожного отношения к принятию новых долговых обязательств».