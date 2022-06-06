Объявлен тендер на капитальный ремонт подъезда к селу Большая Елань в Усольском районе

Об этом сообщает RosTender.info.

Согласно проектной документации, на автодороге планируется реконструкция земляного полотна, основания дорожной одежды, слоев покрытия. Водопропускные трубы и наружное освещение заменят. Участок обустроят сигнальными столбиками, барьерным ограждением, дорожными знаками. На последнем этапе нанесут разметку.

Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог области принимает заявки на участие в торгах до 24 июня. Начальная цена контракта – 356 млн рублей. Работы завершатся к концу сентября 2023 года.