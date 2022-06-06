На иркутском ипподроме отметили день города открытием 122 бегового сезона

В Иркутске на ипподроме "Байкал" при поддержке компании En+ Group состоялось открытие 122 бегового сезона. В мероприятии приняли участие спортсмены из шести муниципальных образований Иркутской области: Осинского, Баяндаевского, Усть-Удинского, Эхирит-Булагатского, Боханского районов, а также г. Иркутска.



Для праздничной атмосферы работники ипподрома организовали катание детей на лошадях и фотосессии с животными. На мероприятии выступили творческие коллективы, исполнившие музыкальные номера и народные танцы.

В течение дня конники испытывали лошадей рысистых и верховых пород, преодолевая дистанцию 1600 метров. По итогам заездов победители и призеры в различных номинациях награждены памятными подарками.

Директор ипподрома БАЙКАЛ Павел Прудкий:

– Это первый праздник, который прошел после выхода предприятия из банкротства. Судя по количеству пришедших зрителей, одно из старейших спортивных заведений не забыто горожанами. Мы будем работать над созданием комфортных условий как для заводчиков, так и гостей ипподрома. В планах установить новые трибуны, барьерные ограждения, обустроить дорожку, отремонтировать конюшни, судейскую. Уверен, что благодаря En+ Group ипподром со временем станет гордостью Иркутска и примером для других площадок.

En+ Group, основанная Олегом Дерипаской, единственная компания, сумевшая спасти ипподром от закрытия и последующей распродажи имущества. Совместно с органами государственной власти специалисты Группы приняли комплекс мер, благодаря которым объект приобрел статус культурного наследия. Тем самым, удалось предотвратить продажу активов ипподрома без гарантий сохранения его основной функции, погасить накопленную за несколько лет задолженность.

Сегодня на ипподроме регулярно занимаются до 500 человек, действует 8 конноспортивных клубов, содержатся порядка 100 лошадей.

В настоящее время компания En+ Group работает над созданием концепции развития ипподрома, которая станет очередным вектором к развитию городов в Сибири, проводимой по инициативе Олега Дерипаски.