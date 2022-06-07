«Карты желаний» или строгий расчет? В чем секрет успеха женского предпринимательства

К женскому предпринимательству многие относятся со скепсисом: «Что получится, когда на руках маленький ребенок?» А когда приходит успех, обесценивают: «На деньги мужа и не так можно развернуться». Со стороны хорошие результаты женщины в бизнесе могут показаться случайностью, особенно если она уверяет – «карты желаний» работают. Но стоит приглядеться – и за кажущейся легкостью обнаружатся обучение, напряженный труд и упрямое женское «Хочу!». О том, как удается осуществлять большие мечты, Надежда Гомбрайх, известный иркутский стилист и визажист, рассказала на форуме по женскому предпринимательству, организованному Центром «Мой бизнес».

«Мечтайте! Мечты сбываются»

Совсем недавно, 1 мая Надежда осуществила свою большую мечту – открыла новую просторную студию в одном из самых модных на сегодняшний день в Иркутске жилых комплексов в Октябрьском районе.

– Говорят, если уж идея родилась в вашей голове, значит, вы можете ее осуществить. Я верю в исполнение желаний, делаю «карты мечты», и все сбывается! Причем иногда – самым неожиданным образом. Например, помещение, в котором сейчас открылось мое пространство красоты, я искала очень долго, и все было не то. Однажды муж предложил мне выпить кофе в районе их будущего нового офиса. Я приехала, и подумала: «Ну как же так! Это именно то, что я хотела для себя».

Через некоторое время, вернувшись из командировки, Надежда узнала, что у компании мужа планы изменились, и помещение свободно.

– У меня было совсем немного денег – недостаточно даже для того, чтобы сделать там ремонт, не говоря о том, чтобы выкупить это помещение. Тем не менее, я заключила договор аренды и начала обустраиваться, рассчитывая оформить кредит в банке. Займ мне не одобрили, несмотря на хорошую кредитную историю: как раз этой весной на банковском рынке началась неразбериха, ставки взлетели, кредитование притормозили. Я хорошо помню, как сидела в машине, рядом с почти моим офисом, и рыдала от отчаяния. Но все завершилось благополучно, деньги – необходимые полтора миллиона рублей – я нашла.

«Муж дал мне фамилию»

Когда речь заходит о финансах, «внезапно» появившихся у бизнес-леди, источник их кажется очевидным – состоятельный мужчина. В данном случае все не так, рассказала Надежда.

– Мой муж – замечательный мужчина, хороший человек, мы женаты уже 15 лет. Но в предпринимательстве я более удачлива. Так что все, что мне дал супруг – это красивая фамилия и дочь Софийка. На самом деле, это очень много и дорогого стоит. А деньги… я их заработаю.

Ответ на вопрос, который не давал покоя аудитории, – откуда, все-таки взялась необходимая сумма на ремонт и аренду «помещения мечты», – оказался прост.

– Я слышала, что финансирование предпринимателям помогает найти Центр «Мой бизнес». Обратилась туда, и вопрос был решен. Особенно меня удивила и порадовала ставка – 3% годовых, это гораздо ниже, чем я могла получить в банке. Удача? Конечно! Но и я, надо сказать, не сидела на месте. Просто обычно мы надеемся, что кто-то другой решит наши проблемы: родители, муж… Мне же особо надеяться не на кого – я выросла в простой деревенской семье, старшей из четырех детей, привыкла действовать из позиции «Кто, если не я?».

«Надо, чтобы о тебе знал каждый»

Женской аудитории форума Надежда рассказала и о том, как решила стать предпринимателем. После окончания института, работая в компании-операторе сотовой связи и отвечая на 400-500 звонков в день, поняла однажды, что 12-часовая смена – это не ее. Уйдя в декрет, решила подрабатывать в компании Mary Kay – продавать косметику.

– Кто бы что ни говорил, сетевой бизнес – это прекрасная школа, которая помогает переступить через собственные комплексы. В какой-то момент ты перестаешь думать о том, что у тебя не получится, что тебе откажут – ты просто идешь и выполняешь свои цели. Там же нас научили, что о тебе должен знать каждый. Сегодня никому не нужна помада и завтра не нужна, а послезавтра подружка твоей соседки позвонит и скажет: «Кажется, ты занимаешься косметикой?»

В Mary Kay Надежда не только продавала – она проводила мастер-классы.

– Мне настолько понравилось это занятие, что я решила – в офис после декрета не выйду. Посчитала, сколько косметики мне надо продать и сколько макияжей сделать, чтобы заработать двадцать тысяч – мою зарплату в то время. Решила, что это реально. Прошла небольшие курсы, договорилась с фотографом. Я помогала подобрать девчонкам косметику и красила их, а он фотографировал. Брали за такой мастер-класс 500 рублей, 300 из которых я отдавала за фотосъемку.

Но, работая тогда за копейки, Надежда, по сути, закладывала фундамент своего будущего успеха.

– Мы снимали помещение на Дзержинского, там не было даже приличного зеркала, а чтобы накрасить девушку, мне приходилось ее усаживать на стол. И все равно это было классно! Это было время «разбрасывать камни»: обо мне узнали очень многие люди в городе. У многих из тех моих клиенток уже выросли дети и родились новые, поменялись мужья, а мы до сих пор вместе.

«Обучение окупилось за месяц»

Убедившись, что спрос на услуги визажиста есть, Надежда решила заняться любимым делом профессионально. Прошла обучение, а позже и сама стала обучать мастеров.

– Я училась и в России, и за границей. Благодаря тому, что у меня уже было много клиентов, даже дорогостоящее обучение, которое я тогда проходила в Греции, окупилось буквально за месяц. Однажды ко мне пришли девчонки и попросили, чтобы я не просто провела мастер-класс, а обучила их более серьезно. Опыта такого преподавания у меня не было, на что мне ответили: «Научи, как умеешь». Так, в промежутках между собственной учебой, я обучила своих первых мастеров.

На сегодняшний день в активе предпринимательницы более сотни курсов по макияжу и прическам. Позже к ним добавились бизнес-образование и участие в форумах.

– Если намечается какая-то тусовка, я всегда туда иду. Никогда не верю на слово другим людям, предпочитаю лично убедиться и сама решить, нужен ли мне был этот тренинг или нет. Может быть, я не всегда узнаю что-то новое в плане техник, но обязательно получаю свежую порцию вдохновения, которое очень важно и в нашей профессии, и в бизнесе в целом.

«Идите навстречу своему страху»

Может показаться, что в истории Надежды все шло достаточно гладко. Но это не так. Был у предпринимательницы и неудачный опыт.

– Лет пятнадцать назад я пробовала открыть нейл-бар. Увидела такие островки, где делают маникюр, в торговых центрах в Москве и тоже решила попробовать. Закупила оборудование, наняла мастеров, открыла свой островок – в Ангарске. Каждый день ездила туда с грудным ребенком на руках. Не умела ни выстроить рабочий процесс, ни проконтролировать мастеров. Несла потери и в итоге закрылась. Позже, слушая лекции Радислава Гандапаса, я поняла, что такова участь многих начинающих предпринимателей: очарованные своей идеей, ни в чем толком не разобравшись, они некоторое время пребывают в иллюзиях, а потом сдаются, так и не успев сделать свой квантовый скачок, который придаст им сил.

Проанализировав собственный плачевный опыт, Надежда решила сделать новую попытку – на этот раз в Иркутске. Несмотря на страх.

– Чем бы вы ни занимались, сами будучи мастером своего дела, теперь вам придется стать руководителем и нести ответственность за действия своих сотрудников. Обязательно найдутся среди них те, кто будут портить репутацию вашей компании, ваша команда может однажды просто встать и уйти, как это случилось у меня. От этого заранее очень страшно. Зато я научилась расставаться с людьми, это тоже важно. Всем удобно, когда вы добренькая, но ваш бизнес – это ваши деньги. Не стоит ни на кого оглядываться, если вам это неудобно. Идите вперед, навстречу вашим страхам – там новые возможности.

Будучи человеком, который предпочитает решать проблемы по мере их поступления, а не просчитывать все заранее, Надежда, тем не менее, уверена: бизнесу нужен план.

– Мой опыт не очень правильный: открывая студии, я действовала по наитию. С другой стороны, если бы я начала просчитывать все возможные риски, возможно, я бы не рискнула все это реализовывать. И все же, сейчас я уверена, что бизнес-план, пусть простейший – нужен. Если вы открываете швейную мастерскую, вы должны понимать, сколько у вас будет швей, какую зарплату им надо будет платить, сколько для этого потребуется найти клиентов, на какой чек, и где их искать.

«Не советуйтесь с неудачниками»

Очень важно, подготовившись к шагу в неизвестность, заручиться правильной поддержкой, говорит Надежда.

– Очень здорово, если у вас есть подруга, которая поддержит вас в любых ваших начинаниях. Вы ей скажете, что решили бросить работу и пойти вязать, например, носки. А она в ответ: «Круто! Иди!» Даже если вы через день решите, что носки – это не ваше, и надо делать сережки, она вас поддержит в этом. Почему так? Потому что решение вы должны принять сами, ответственность за него нести вам. Другие люди, говоря, что у вас ничего не получится, добавляют к вашим страхам свои собственные. Зачем вам это?

Помимо человека, который безоговорочно поддержит, начинающему предпринимателю понадобится наставник, который поможет реально взглянуть на ситуацию.

– Не советуйтесь с неудачниками, которые остановились на полдороги. Найдите того, кто уже прошел по тому пути, по которому хотите идти вы, и добился успеха. Спросите, как он это сделал. А затем пройдите свой путь сами. Не предавайте себя и свою мечту!