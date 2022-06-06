ЕС ввёл нефтяное эмбарго. Чем это грозит России?

Евросоюз утвердил шестой пакет санкций. Cтраны Западной Европы перестанут покупать российскую нефть. Не сразу и не все, но к концу года эмбарго покроет 90% российского экспорта в ЕС.

– По разным оценкам, российский бюджет потеряется от 20 до 50 млрд долларов в год. Но этот эффект будет, во-первых, растянут во времени, а во-вторых, скорее всего, его компенсирует полностью рост цен. С начала года нефть подорожала уже почти на 60%,, – рассказывает в своем еженедельном новостном шоу об инвестициях «Без плохих новостей» эксперт БКС Максим Шеин

По оценкам эксперта БКС, Россия ежедневно поставляет в Европу 2,6 млн баррелей нефти, и в последнее время экспорт уже сокращается, но его перехватывают другие направления. В частности, Индия покупает российской нефти на 1 млн в сутки, дополнительно еще 300 тыс., баррелей покупает Китай. Ещё порядка 300 тыс. плавает в море и ждет своего часа, чтобы быть проданным счастливым владельцам, потому что нефть продает со значительным дисконтом.

– Основной вопрос, который сейчас волнует весь рынок – что будет с экспортом нефтепродуктов, – подчеркивает эксперт.