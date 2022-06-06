Новости

ЕС ввёл нефтяное эмбарго. Чем это грозит России?

Евросоюз утвердил шестой пакет санкций. Cтраны Западной Европы перестанут покупать российскую нефть. Не сразу и не все, но к концу года эмбарго покроет 90% российского экспорта в ЕС.

Читайте также:

Выход на Гонконгскую биржу российским инвесторам откроют через пару недель
6 июня 2022
РСХБ дал пояснения для клиентов в связи с отключением банка от SWIFT
6 июня 2022

– По разным оценкам, российский бюджет потеряется от 20 до 50 млрд долларов в год. Но этот эффект будет, во-первых, растянут во времени, а во-вторых, скорее всего, его компенсирует полностью рост цен. С начала года нефть подорожала уже почти на 60%,, – рассказывает в своем еженедельном новостном шоу об инвестициях «Без плохих новостей» эксперт БКС Максим Шеин

По оценкам эксперта БКС, Россия ежедневно поставляет в Европу 2,6 млн баррелей нефти, и в последнее время экспорт уже сокращается, но его перехватывают другие направления. В частности, Индия покупает российской нефти на 1 млн в сутки, дополнительно еще 300 тыс., баррелей покупает Китай. Ещё порядка 300 тыс. плавает в море и ждет своего часа, чтобы быть проданным счастливым владельцам, потому что нефть продает со значительным дисконтом.

– Основной вопрос, который сейчас волнует весь рынок – что будет с экспортом нефтепродуктов, – подчеркивает эксперт.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Кризис2022, прогнозы, последние новости ":
Все материалы сюжета (264)


Реклама на сайте

Куда вложить деньги? Круглый стол «Делу – время», 30 мая.
«Крепкий рубль не нужен»
«Акции надежнее денег»
Льготная ипотека для вчерашних вкладчиков
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании