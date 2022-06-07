На рынках началась смена парадигмы – Morgan Stanley

Как рассказал CNBC сопрезидент Morgan Stanley Тед Пик, мировые рынки находятся в начале фундаментальных изменений после 15-летнего периода, определявшегося низкими процентными ставками и дешевым корпоративным долгом.

По словам сопрезидента Morgan Stanley Теда Пика, мировые рынки находятся в начале фундаментального сдвига после почти 15-летнего периода, который характеризовался низкими процентными ставками и дешевым корпоративным долгом.

По словам Пика, выступавшего на этой неделе на финансовой конференции в Нью-Йорке, переход от экономических условий, последовавших за финансовым кризисом 2008 года, к тому, что будет дальше, займет «12, 18, 24 месяца».

«Это экстраординарный момент; у нас первая пандемия за последние 100 лет <…> и у нас первая инфляция во всем мире за 40 лет», – сказал Пик. «Если посмотреть на сочетание, пересечение пандемии, инфляции, то это сигнализирует о смене парадигмы, окончании 15 лет финансовых репрессий и наступлении следующей эры».