СМИ узнали о губернаторах, которые могут покинуть пост осенью

Документ подготовленном АПЭК по итогам мая (имеется в распоряжении «Известий»).

«Более ожидаемо проведение ротаций в конце сентября — октябре 2022-го и в первые месяцы 2023 года», — говорится в исследовании.

В числе основных факторов перестановок авторы называют истечение полномочий до единого дня голосования и частое попадание в новости о внутриэлитных конфликтах или масштабные информационные атаки.

В первую очередь, как считают в АПЭК, под эти критерии подпадают губернаторы Хакасии Валентин Коновалов (85-е место в рейтинге), Коми Владимир Уйба (84), Орловской области Андрей Клычков (83), Оренбургской области Денис Паслер (58), Красноярского края Александр Усс (22).

Как заявил «Известиям» глава АПЭК Дмитрий Орлов, у каждого из них есть показатели устойчивости, однако их перевешивают факторы, которые ведут к отставке.