Сбер запускает «Зелёную цепочку поставок» — простой и эффективный инструмент для оценки ESG-факторов поставщиков

Сбер выпустил на рынок новый ESG-сервис «Зелёная цепочка поставок». Он помогает крупным компаниям оценивать действующих и потенциальных поставщиков по верифицированной и адаптированной для российского рынка методике на предмет ESG-рисков, анализировать их с точки зрения соблюдения требований и принципов в области ESG.

Поставщикам «Зелёная цепочка поставок» помогает ознакомиться с базовыми ESG-критериями для дальнейшего совершенствования своих практик, даёт возможность позиционировать себя в качестве социально и экологически ответственных компаний, получить ESG-сертификат и войти в базу ответственных поставщиков.

Новый ESG-инструмент позволяет контрагентам оценить свою работу по таким аспектам, как забота об окружающей среде, социальная и управленческая ответственность. Вопросы анкеты касаются системы экологического менеджмента, энергоэффективности, выбросов парниковых газов, переработки отходов, охраны труда и безопасности рабочих процессов, соцпакета, благотворительности, финансовой и нефинансовой отчётности, управления рисками, менеджмента качества и стратегии устойчивого развития.

По результатам анкетирования поставщику присваивается соответствующая оценка по пятибалльной шкале и выдаётся сертификат. Методика разработана Сбером на основе международных стандартов и рейтингов и при этом учитывает российскую специфику и особенности целевой аудитории. Интегральная оценка для предоставленных данных рассчитывается по трём критериям: 1) раскрытию (предоставление ответов на вопросы анкеты); 2) подтверждению (предоставление подтверждающих документов к ответам); 3) качеству (улучшение показателей от года к году). Новое ESG-решение отмечено надежностью получаемых данных, так как предусматривает верификацию ответов поставщиков.

Татьяна Завьялова, старший вице-президент по ESG Сбербанка:

«В современном мире любая компания активно взаимодействует с множеством подрядчиков и поставщиков. Эти взаимодействия несут в себе как взаимную выгоду, так и потенциальные риски, в том числе в области ESG. На российском рынке пока отсутствуют инструменты для быстрой и надёжной ESG-оценки поставщиков. Наш собственный сервис ″Зелёная цепочка поставок″ успешно решает эту задачу. Теперь любая компания может пройти сертификацию и при соответствии стандартам получить статус ESG-ответственного поставщика. Это может быть определённым преимуществом при участии в контрактах крупных компаний, ориентированных на ESG-подход. А для крупных компаний использование данного сервиса будет полезно в части управления рисками и издержками.

Мы надеемся, что благодаря популяризации данного инструмента практики устойчивого развития будут распространяться среди компаний любого масштаба и профиля».