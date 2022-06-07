СберСпасибо и СберМаркет запустили акцию «На дачу с бонусами»

Программа лояльности «СберСпасибо» запускает акцию на покупку товаров для дачи совместно с сервисом доставки из магазинов СберМаркета.

Совершая покупки товаров для дачи до 5 июля 2022 года, все участники СберСпасибо смогут получить повышенные бонусы в размере 10% от стоимости товаров из специального раздела «На дачу с бонусами».

Для этого клиентам достаточно совершить покупку из специального раздела и оплатить её картой СберБанка. Бонусы начисляются за первую покупку от 1000 рублей в период действия акции. Стоит отметить, что в рамках акции возможно получить не более 1000 бонусов. Они будут начислены в течение 14 дней с момента покупки.

Подробнее с условиями акции можно ознакомиться на сайте программы лояльности.

Андрей Писарев, директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка, генеральный директор программы лояльности «СберСпасибо»:

«Любой владелец дачи, да и просто любитель пикников на природе знает, что каждая поездка за город — это дополнительные траты. Поэтому мы стартуем в лето с актуальным предложением для наших клиентов. Теперь покупки для поездок за город, полезные мелочи по уходу за домом и садом, продукты для барбекю станут выгоднее с бонусами от СберСпасибо».