Новости

Банк Уралсиб снизил ставки по кредитам для малого бизнеса

Банк Уралсиб снизил ставки по кредитам для малого бизнеса по всей продуктовой линейке. Наибольшее снижение процентной ставки произошло по программам: 

  • «Бизнес-Овердрафт» – минимальная ставка сейчас составляет 12,6% годовых; 
  • «Бизнес-Недвижимость» – минимальная ставка 14% годовых; 
  • «Бизнес-Цель» – минимальная ставка 14,6% годовых; 
  • «Бизнес-Блиц» – минимальная ставка 19,9% годовых. 

Уралсиб – банк комплексных решений для бизнеса. Банк активно развивает продукты и сервисы для МСБ с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Предпринимателям предлагаются широкая линейка финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса. Банк Уралсиб входит в Топ-10 рейтинга по объемам кредитования малого и среднего бизнеса по итогам 2021 года (Эксперт РА). 

Более подробную информацию о продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Куда вложить деньги? Круглый стол «Делу – время», 30 мая.
Главная цель – обогнать инфляцию
Будущее доллара. Эксперт – о перспективах валюты в России
«Акции надежнее денег»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании