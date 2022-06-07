Дальневосточный банк принял участие в открытии «Роева ручья» в Красноярске

Этим летом после снятия пандемийных ограничений перед жителями Красноярска распахнул свои двери знаменитый парк флоры и фауны «Роев ручей», отметив свое открытие большим праздником для детей и их родителей. Праздничный концерт, 15 интересных, познавательно-развлекательных площадок квеста и другие сюрпризы встречали маленьких красноярцев в одном из излюбленных мест отдыха. Одним из партнеров мероприятия выступил Дальневосточный банк. Гостям «Роева ручья» рассказали о преимуществах карты МИР Дальневосточного банка, возможности приумножить средства с помощью современных финансовых инструментов. Детей ждали подарки и красочная работа аквагримера.