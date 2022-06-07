Дальневосточный банк снизил ставки по «Льготной ипотеке»

С 6 июня 2022 года Дальневосточный банк улучшил условия по программе «Льготная ипотека». Теперь оформить жилищный кредит на покупку готового или строящегося жилья можно по ставке от 6,9% годовых* на срок до 360 месяцев. Сумма кредита – до 30 млн.руб. (включительно) для недвижимости, приобретаемой в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 15 млн рублей в остальных регионах. Размер первоначального взноса - от 15% стоимости недвижимости. Льготной ипотекой могут воспользоваться все граждане РФ вне зависимости от семейного положения и наличия детей. Оформите экспресс-заявку , и жилье вашей мечты станет ближе!

*Процентная ставка может быть увеличена:

- на 0,3%, если Заемщик не использует сервис «Безопасный расчет»;

- на 0,3%, если Заемщик не использует сервис электронной регистрации сделки;

- на 1,5п.п., если Заемщик не использует услугу «Назначь свою ставку»