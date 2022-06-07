Как в текущих условиях получить бизнесу льготные кредиты

С конца февраля 2022 года против российского бизнеса западным сообществом были введены блокирующие санкции. Как следствие, нарушились цепочки поставок, усложнились схемы оплаты, резко упало число клиентов и выручка. О том, на какие меры поддержки могут рассчитывать компании в текущих условиях, рассказал вице-президент Дальневосточного банка – одного из ведущих финансовых институтов на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири - Вячеслав Тогобицкий.

- Вячеслав Валериевич, какие инструменты поддержки предприятий МСБ сегодня могут предложить банки?

- И для Правительства РФ, и для банков на повестке дня сегодня - помощь бизнесу, пострадавшему от введения санкций, последствия которых затронули разные сферы экономики. Дальневосточный банк работает по всем основным действующим государственным программам. Так, одним из самых востребованных инструментов финансирования МСБ стала программа льготного кредитования «1764» Минэкономразвития Российской Федерации.

В рамках программы бизнес может получить кредит на пополнение оборотных средств от 500 тыс до 500 млн рублей на срок до 1 года, а также на рефинансирование ранее взятых кредитов* по ставке 13,75%** - для микро- и малых предприятий и 13,5%** - для средних предприятий. Воспользоваться льготным кредитованием могут компании розничной и оптовой торговли, сельского хозяйства, внутреннего туризма, науки и техники, здравоохранения, образования, обрабатывающей промышленности, ресторанного бизнеса, бытовых услуг и другие представители МСП. Программа «1764» обеспечивает средства на ведение текущей деятельности предприятий - выплату зарплаты, закупку товара, ремонт оборудования, аренду помещений и т.п., а также помогает получить кредит для погашения уже имеющегося на более комфортных для компании условиях.

- С обеспечением текущей деятельности понятно. А что насчет развития бизнеса?

- В этом случае можно подать заявку на участие в расширенной программе стимулирования кредитования субъектов МСП, которую Банк России реализует совместно с «Корпорацией «МСП» (Программа ПСК «Инвестиционная»).

В рамках программы среднему бизнесу доступны кредитные средства по ставке 13.5%,*** малому и микробизнесу - по ставке 15%***. Размер кредита - от 3 млн рублей, максимальный предел устанавливается в индивидуальном порядке. Воспользовавшись Программой ПСК «Инвестиционная», компания может инвестировать в приобретение основных средств - недвижимости, земли, оборудования, транспорта и т.п. Льготная ставка действует 3 года****, таким образом, компании предоставляется эффективный способ получить средства для развития бизнеса с гарантированным горизонтом невысокой процентной ставки.

- Кто может получить льготный кредит?

Чтобы получить льготный кредит, компания должна быть внесена в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

Микропредприятия - это компании и ИП со среднесписочной численностью работников до 15 человек и годовым доходом до 120 млн рублей, малые предприятия – до 100 человек и до 800 млн рублей в год, средние имеют в штате до 250 человек и доход до 2 млрд рублей.

Более подробно о льготном кредитовании можно узнать в офисах и на сайте банка.

*Срок кредита не должен превышать срок ранее полученного рефинансируемого кредита

**Ставка не должна превышать значение, рассчитываемое как ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации, действующая на дату заключения кредитного договора (соглашения), увеличенная не более чем на 2,75 процента годовых, но не более 13,75% годовых – для микро-и малых предприятий и 13,5% годовых – для средних предприятий.

*** Ставка не должна превышать 15% годовых – для микро-и малых предприятий и 13,5% годовых – для средних предприятий.

****Далее действует рыночная ставка