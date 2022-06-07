«Солид Банк» снижает ставки по кредитам наличными до 8,9% годовых

3 июня 2022 года Солид Банк снизил ставки по всей линейке потребительских кредитов. А с программой лояльности банка ставка ниже на 1%. Так, по самому популярному кредиту «Акционный» ставка – от 8,9% годовых.

Специалисты банка отмечают, что буквально месяц назад минимальная ставка по кредиту наличными была на 5 пунктов выше, поэтому сегодняшнее снижение должно приятно обрадовать всех действующих и потенциальных клиентов банка.

К слову, более привлекательный процент теперь и у Автокредита: от 10,9% годовых. И если автокредит уже есть, и условия по нему вас не устраивают, то его можно рефинансировать в Солид Банке с программой «Рефинансирование автокредитов других банков» по ставке всего от 10,9% годовых.

Сниженные ставки действуют во всех офисах Солид Банка, а заявку на кредит можно оставить онлайн на сайте банка.

Тел.: 8 800 775 56 06 (звонок по России бесплатный).

Примечание: Участниками программы лояльности Солид Банка становятся, зарплатные клиенты Солид Банка и пенсионеры, получающие пенсию на счет, открытый в АО «Солид Банк». Снижение на 3% действует по всем потребительским кредитам «Солид Банка».

Линейка кредитов Солид Банка:

Условия кредита «Акционный»

Ставка: от 8,9%* до 23,9%** годовых

Срок: от 13 до 60 мес. (5 лет).

Сумма: от 50 000 до 1 000 000 руб.

Обеспечение: до 700 000 руб. не требуется; свыше 700 000 руб. - поручительство или залог.

Кредит «Пенсионный»

Срок: от 13 мес. до 5 лет.

Сумма: от 30 000 до 300 000 руб.

Ставка: от 9,9%* до 22,9% годовых.

Условия кредита «Отличное решение»

Срок: от 13 месяцев до 5 лет.

Сумма: от 50 000 до 1 000 000 рублей.

Cтавка: от 13,9%* до 24,9%** годовых.

Обеспечение: до 700 000 рублей - без обеспечения; от 700 001 рублей до 1 000 000 рублей включительно - поручительство не менее 1 (одного) платежеспособного физ. лица

Кредит «Солидный клиент» для действующих клиентов банка, сотрудников компаний-партнеров, а также для сотрудников других банков

Срок: от 13 месяцев до 5 лет.

Сумма: от 50 000 до 3 000 000 рублей.

Cтавка: от 12,9%* до 23,9%** годовых.

Обеспечение: до 1 000 000 рублей - без обеспечения; от 1 000 001 рублей - поручительство или залог.



Кредит «Лайт» - быстрый кредит по двум документам, деньги в день обращения.

Срок: от 3 мес. до 2 лет.

Сумма: от 5 000 до 50 000 руб.

Ставка: от 16,9%* до 25,9% годовых.

«Автокредит» на покупку авто у дилера или частного лица

Сумма: от 200 000 до 5 000 000 руб.

Годовая процентная ставка: от 10,9%* до 23,9%** годовых

Возможность приобретения авто у частного лица

Срок: от 6 месяцев до 7 лет.

КАСКО не обязательно!

До 3 млн рублей по двум документам!

Кредит оформляется под залог ТС

«Рефинансирование автокредитов других банков»

Срок: от 13 месяцев до 7 лет.

Сумма: от 100 000 до 3 000 000 руб.

Ставка: от 10,9%* годовых до 21,9%** годовых.

Кредит оформляется под залог ТС

«Рефинансирование кредитов других банков»

Срок: от 13 месяцев до 7 лет.

Сумма: от 50 000 до 3 000 000 руб.

Ставка: от 11,9%* годовых до 22,9%** годовых.

Обеспечение: до 800 000 не требуется; при сроке кредита от 5 лет - залог.

*Ставка указана с учетом снижения на 1 п.п. при получении заработной платы/ пенсии на счет, открытый в АО «Солид Банк», а также при наличии страхования.

** Указана максимальная ставка с учетом повышения на 2 п.п. при сумме кредита до 300 000 рублей (с учетом страхования).

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