Япония ввела санкции против двух российских банков

Меры подразумевают замораживание активов финансовых организаций, а также ограничения по платежам и движению капитала, сообщает РБК.

Кроме этого, японские власти ввели запрет на вывоз товаров, «способствующих укреплению промышленной базы Российской Федерации». О каких именно товарах идет речь, в МИД не уточнили.

С начала российской военной операции на Украине японские власти ввели против Москвы уже несколько пакетов санкций. Ограничения коснулись первых лиц государства, в том числе президента Владимир Путина, бизнесменов и военных. Также под санкции попали российский ЦБ, Сбербанк и Альфа-банк.

Последний раз санкционный список Японии расширялся 10 мая — тогда ограничения затронули более 140 физлиц из России, ДНР и ЛНР, а также более 70 российских компаний.