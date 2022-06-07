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IT-льготы предложили распространить на специалистов, не работающих в профильных компаниях

Такое предложение госкорпорация «Ростех» направила в Минцифры. «Известия» ознакомились с документом.

При этом список мер призвали расширить — например, компенсировать айтишникам до половины затрат на аренду жилья и установить минимальную зарплату, гарантированную государством. Также госкорпорация предложила дополнить и список компаний, получающих льготы, включив в него поставщиков ПО и софта, обучающие центры, системных интеграторов, структуры, занимающиеся научными разработками.

Эксперты считают такие меры позитивными для IT-специалистов, работающих в непрофильных компаниях. Но с точки зрения развития отрасли инициатива спорная, добавили участники рынка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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