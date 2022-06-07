Запрет на поездки российских фур в ЕС грозит банкротством грузовых компаний

Из-за западных санкций тарифы на грузовые автоперевозки падают, а цены на запчасти и расходные материалы растут, сообщили в транспортных компаниях. Это грозит отрасли убытками и проблемами с обновлением парка, сообщает РБК.

Индекс грузоперевозок FTL.РФ, отражающий изменение тарифов на автоперевозки по 100 популярным направлениям в России, снизился с начала марта к 1 июня на 13,2%, до 1141 пункта. В частности, на маршруте Санкт-Петербург — Москва перевозчики используют тариф 33,3 руб. за километр, что на 34,3% меньше, чем три месяца назад. Это следует из представленной на конференции «Транспортная логистика: сверхновая реальность» презентации биржи грузоперевозок ATI.SU (сделки на бирже ATI.SU ежедневно охватывают 300 тыс. участников, 250 тыс. грузов и 100 тыс. машин).

Индекс FTL.РФ можно использовать только в качестве ориентира, считает директор практики «Транспорт и логистика» Strategy Partners Роман Тиняев: данные биржи не учитывают среднесрочные контракты — в них ставка фиксируется на месяцы вперед.

Падение ставок почти не оставляет возможностей для развития, заявил РБК Фаиль Шигабутдинов, гендиректор компании GLT (в парке более 1,3 тыс. автопоездов). Ситуация грозит снижением рентабельности и, как следствие, убытками и проблемами с обновлением парка, добавляет Владимир Тян, управляющий директор «Совтрансавто» (более 700 автопоездов).