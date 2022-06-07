Новости

Банк Уралсиб в Новосибирске принял участие в акции «Зеленый Новосибирск»

03 июня 2022 года сотрудники Банка Уралсиб в Новосибирске приняли участие в акции «Зеленый Новосибирск», организованном бизнес-изданием «Деловой квартал» при поддержке мэрии Новосибирска. Участники акции высадили саженцы клена Гиннала на территории Первомайского сквера, рассказали SIA.RU в банке.

Целью мероприятия стало участие предприятий и организаций Новосибирска в создании и развитии зелёных зон, улучшении общественных пространств.  Перед началом работ сотрудники Управления по благоустройству общественных пространств мэрии Новосибирска провели инструктаж по посадке саженцев клена. Всего в Первомайском сквере было высажено 115 деревьев. Вместе с уралсибовцами в акции «Зеленый Новосибирск» приняли участие сотрудники других компаний города, всего более 50 человек.   

«Банк Уралсиб активно поддерживает экологические инициативы и проекты, наши сотрудники принимают участие в различных акциях, внося свой вклад в улучшение экологии Новосибирска. Сегодня мы сделали доброе дело – помогли городу в благоустройстве Первомайского сквера – месте отдыха многих новосибирцев», - отметила управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» а г. Новосибирск Голубева Наталья.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Куда вложить деньги? Круглый стол «Делу – время», 30 мая.
Главная цель – обогнать инфляцию
Будущее доллара. Эксперт – о перспективах валюты в России
«Акции надежнее денег»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании