Банк Уралсиб в Новосибирске принял участие в акции «Зеленый Новосибирск»

03 июня 2022 года сотрудники Банка Уралсиб в Новосибирске приняли участие в акции «Зеленый Новосибирск», организованном бизнес-изданием «Деловой квартал» при поддержке мэрии Новосибирска. Участники акции высадили саженцы клена Гиннала на территории Первомайского сквера, рассказали SIA.RU в банке.

Целью мероприятия стало участие предприятий и организаций Новосибирска в создании и развитии зелёных зон, улучшении общественных пространств. Перед началом работ сотрудники Управления по благоустройству общественных пространств мэрии Новосибирска провели инструктаж по посадке саженцев клена. Всего в Первомайском сквере было высажено 115 деревьев. Вместе с уралсибовцами в акции «Зеленый Новосибирск» приняли участие сотрудники других компаний города, всего более 50 человек.

«Банк Уралсиб активно поддерживает экологические инициативы и проекты, наши сотрудники принимают участие в различных акциях, внося свой вклад в улучшение экологии Новосибирска. Сегодня мы сделали доброе дело – помогли городу в благоустройстве Первомайского сквера – месте отдыха многих новосибирцев», - отметила управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» а г. Новосибирск Голубева Наталья.