Пожар произошёл в родильном отделении Шелеховской районной больницы

Горела кровля здания. Никто из рожениц, малышей и персонала не пострадал. К 3 часам ночи возгорание ликвидировали. Причину пожара выясняют специалисты, предположительно оно произошло из-за удара молнии, сообщили в ГУ МЧС Иркутской области.

Внутри находилась радиотелефонистка ангарского пункта связи пожарно-спасательного отряда Ольга Образцова. Несколько дней назад она стала мамой.

«Было около двух часов ночи, когда я услышала звук пожарной сигнализации. Первой мыслью было, что сработка ложная, но я встала, выглянула в коридор. Почувствовала слабый запах гари, вернулась в палату взяла необходимое, помогла собраться соседке. Я позвонила в пожарную охрану, убедилась, что вызов уже приняли от очевидцев, и подразделение в пути. Персонал оказывал помощь другим роженицам, эвакуировали малышей. Мы вышли – увидели горящую кровлю здания и услышали сирены подъезжающих пожарных автомобилей», – рассказала Ольга.

Она отметила, что паники не было, все действовали очень четко и слажено. Всего до прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания был эвакуирован 21 человек: 10 рожениц, 7 малышей, 4 человека из числа медицинского персонала.