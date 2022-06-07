Иркутские клиенты Tele2 предпочитают онлайн-шопинг

Оператор проанализировал активность клиентов на маркетплейсах. Эксперты big data определили какие интернет-магазины пользовались популярностью среди иркутян этой весной и составили портрет пользователя, рассказали SIA.RU в компании.

В 2022 году среди иркутских клиентов оператора приложениями маркетплейсов чаще пользовались женщины (60%), чем мужчины (40%). Средний возраст покупателей интернет-магазинов – 36 лет. Хотя торговые онлайн-площадки были также популярны среди посетителей старше 80 лет. Интересно, что в феврале иркутяне чаще всего отправлялись за интернет-покупками днем по вторникам, в марте – по средам, а в апреле – по пятницам.

Так, положительную динамику продемонстрировал MegaMarket, увеличив количество уникальных пользователей своего приложения с января по апрель на 12%. Аудитория Lamoda выросла на 37%. При этом в марте пользовательская активность иркутян по установке приложения AliExpress снизилась на 47%. Но уже в апреле трафик не только восстановился, но и вырос более чем в два раза.

В целом по России количество установок приложений отечественных маркетплейсов в начале весны выросло на 2%. Так, «СберМаркет» прирос на 9%, Wildberries – на 6% и Ozon – на 3%. При этом в марте клиенты компании на 46% реже, чем в феврале, проявляли интерес к зарубежной торговой площадке AliExpress. В апреле же активность пользователей приложения выросла на 13%.