В Иркутске 500 школьников прошли обучение в Академии ИНК

В Иркутске завершился первый этап образовательного проекта «Академия-ИНК». Активных учеников наградили на торжественном мероприятии, которое прошло в Научной библиотеке им. В. Г. Распутина, рассказали SIA.RU в компании.

Для выпускников первого этапа провели шоу молекулярной кухни и химических экспериментов, организовали интерактивные площадки и стратегические сессии с организаторами Академии ИНК. С приветственным словом выступили генеральный директор, член правления ИНК Яков Гинзбург, заместитель генерального директора по управлению персоналом ИНК Владислав Поздышев, временно исполняющий обязанности проректора по молодежной политике и воспитательной деятельности ИГУ Александр Манзула и преподаватели проекта.

– Только завершился первый этап, но уже можно сказать о том, что проект получился успешным. Образовательная деятельность является одной из составляющих стратегий ИНК. В приоритете для компании – местные кадры. Для этого реализуется программа «школа-вуз-предприятие». Так, у нас есть ИНК-классы в Усть-Куте и Киренске, где обучаются 10-11 классы. В Иркутске в Академии ИНК мы начали с седьмых, чтобы ребята смогли получить знания по дисциплинам широкого профиля. Это пригодится и для поступления в вуз и для работы на предприятии, – отметил Яков Гинзбург.

На мероприятии представители компании и университета также встретились с родителями школьников и ответили на интересующие вопросы. О том, какие предметы будут на следующих занятиях и какие преимущества дает проект. Так, например, после обучения, выпускники Академии смогут получить дополнительные баллы при поступлении в ИГУ на профильные специальности и иметь преимущество при трудоустройстве в компанию.

Второй этап Академии-ИНК стартует в сентябре 2022 года. Подробная информация и предварительная запись – на сайте Академии.

«Академия ИНК» – бесплатный образовательный проект для 7-11 классов, созданный Иркутской нефтяной компанией и Иркутским государственным университетом. Обучение прошло в смешанном формате с 5 марта по 30 мая 2022 года. Обучающиеся самостоятельно составляли программу и посещали наиболее интересные для них уроки. Помимо углубленного изучения профильных предметов, школьники познакомились с ИНК и ее сотрудниками, прошли мастер-классы по развитию карьеры и участвовали в олимпиаде «Эрудит». Участие в проекте приняли 500 школьников. Самые активные посетили до 20 занятий.