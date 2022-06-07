РУСАЛ представит премиальную фольгу SAYANA

РУСАЛ, ведущий мировой производитель алюминия, примет участие в 26-ой международной выставке упаковочной индустрии RosUpack, которая пройдет с 7 по 10 июня 2022 года в Москве. В рамках мероприятия РУСАЛ презентует премиальную серию бытовой фольги под брендом SAYANA, рассказали SIA.RU в компании.

Новая продукция будет выпускаться в четырёх видах толщиной 11, 14, 20, 25 микрон. Фольга SAYANA обладает особой прочностью, высокой теплопроводимостью и жаростойкостью. В зависимости от толщины фольги подходит для приготовления пищи на открытом огне, запекания на гриле, для хранения и транспортировки.

Логотип SAYANA выполнен в оригинальном виде и стилизован под сложенную в буквы фольгу.

На стенде также будет представлен бренд «Саянская фольга». Упаковка фольги, давно полюбившейся российским потребителям, претерпела переработку и выполнена в новомсовременном, но узнаваемом стиле.

Фольга «Саянская» является удобным материалом для приготовления и хранения продуктов. Она непроницаема для влаги, сохраняет свежесть и вкусовые качества продуктов в течение длительного времени, а также не пропускает посторонние запахи.

На выставке также будут представлены другие образцы продукции, выпускаемой Даунстрим дивизионом компании: пищевые контейнеры, бытовая фольга, фольга с печатью и другой отделкой и различные упаковочные материалы на основе фольги. Кроме того, можно будет ознакомиться с экземплярами упаковки из пергамента и бумаги, которые производятся на предприятиях РУСАЛа.

На стенде можно получить профессиональную консультацию от технологов и других представителей компании по качеству, номенклатуре продукции и условиям сотрудничества.

Стенд РУСАЛа расположен в зале №4.

При производстве фольги РУСАЛ использует первичный алюминий и сплавы бренда ALLOW с низким углеродным следом. Для сравнения, выбросы ALLOW не превышают 4 тонн CO2 на тонну алюминия, тогда как текущий среднемировой уровень составляет около 12 тонн CO2 (Scope 1, Scope 2 – прямые и косвенные энергетические выбросы).