Заморозки до -4 пройдут по Иркутской области 8-10 июня

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, местами по области ожидаются заморозки 8 июня - 0,-4°, 9-10 июня - 0,-2°.

8-10 июня местами по области ожидается чрезвычайная (V класса) и высокая (IV класса) пожароопасность лесов.

«Настоятельно рекомендуем быть предельно осторожными. Усиление ветра способствует распространению пожаров. Запрещено пребывание в лесах и въезд в них транспортных средств, палы сухой травы и сжигание мусора. В регионе действует особый противопожарный режим!», – говорят в МЧС.