Как изменилась рекрутинговая активность на рынке труда?

Индекс рынка труда составляет 1,01 пункта: рекрутинговая активность на 0,01 пункт выше средней активности компаний в сфере найма персонала в аналогичные периоды 2017—2019 гг. За первую неделю июня HR-активность чуть выросла (+0,02 пункта), сообщает сервис SuperJob.
Количество вакансий за неделю увеличилось на 11%.
Динамика числа вакансий в различных сегментах рынка труда за неделю
- Транспорт, логистика, склад +28%
- Промышленность, производство +19%
- Банки, инвестиции, лизинг +16%
- Службы доставки +15%
- Услуги, ремонт, сервисное обслуживание +15%
- Сельское хозяйство +13%
- Закупки, снабжение +13%
- Медицина, фармацевтика +11%
- Страхование +10%
- Строительство, проектирование, недвижимость +10%
- IT, интернет, связь, телекоммуникации +9%
- Туризм, гостиницы, ресторанный бизнес +7%
- Маркетинг, реклама, PR +6%
- Ритейл +6%
- Консалтинг, стратегическое развитие +5%
Отраслью, которая показала наибольший прирост спроса на персонал за неделю, стала транспортно-логистическая сфера (+26% вакансий). Выросла потребность работодателей в водителях грузового транспорта, специалистах по логистике, работниках складского хозяйства.
Вакансий в производственной отрасли стало больше на 19%: положительная динамика отмечается практически во всех сферах промышленности, включая приборо- и машиностроение.
Спрос в банковской отрасли за неделю увеличился на 16% в основном за счет роста числа вакансий для специалистов по продажам банковских продуктов и услуг кредитования физическим и юридическим лицам.
Количество вакансий курьеров выросло на 15%. Прирост спроса на персонал в сфере услуг составил также 15% за неделю.
В сельскохозяйственной отрасли вакансий больше на 13%: аграрии предлагают вакансии сборщиков урожая. В сфере закупок спрос на специалистов также вырос на 13%.
Здравоохранение и фармацевтика увеличили количество вакансий на 11%: работодатели набирают врачей, средний и младший медперсонал.
В страховании прирост вакансий на 10% за неделю. Строительная отрасль выросла также на 10%: стало больше вакансий для квалифицированных рабочих.
Прирост IT-вакансий составил 9%. Оживление затронуло и гостинично-ресторанный бизнес (+7% вакансий).
Спрос в сфере маркетинга, рекламы и PR продолжает восстанавливаться (+6% за неделю). Ритейл показал прирост числа вакансий также на 6%, сфера консалтинга и стратегического развития — на 5%.