Как изменилась рекрутинговая активность на рынке труда?

Индекс рынка труда составляет 1,01 пункта: рекрутинговая активность на 0,01 пункт выше средней активности компаний в сфере найма персонала в аналогичные периоды 2017—2019 гг. За первую неделю июня HR-активность чуть выросла (+0,02 пункта), сообщает сервис SuperJob.

Количество вакансий за неделю увеличилось на 11%.

Динамика числа вакансий в различных сегментах рынка труда за неделю

Транспорт, логистика, склад +28%

Промышленность, производство +19%

Банки, инвестиции, лизинг +16%

Службы доставки +15%

Услуги, ремонт, сервисное обслуживание +15%

Сельское хозяйство +13%

Закупки, снабжение +13%

Медицина, фармацевтика +11%

Страхование +10%

Строительство, проектирование, недвижимость +10%

IT, интернет, связь, телекоммуникации +9%

Туризм, гостиницы, ресторанный бизнес +7%

Маркетинг, реклама, PR +6%

Ритейл +6%

Консалтинг, стратегическое развитие +5%

Отраслью, которая показала наибольший прирост спроса на персонал за неделю, стала транспортно-логистическая сфера (+26% вакансий). Выросла потребность работодателей в водителях грузового транспорта, специалистах по логистике, работниках складского хозяйства.

Вакансий в производственной отрасли стало больше на 19%: положительная динамика отмечается практически во всех сферах промышленности, включая приборо- и машиностроение.

Спрос в банковской отрасли за неделю увеличился на 16% в основном за счет роста числа вакансий для специалистов по продажам банковских продуктов и услуг кредитования физическим и юридическим лицам.

Количество вакансий курьеров выросло на 15%. Прирост спроса на персонал в сфере услуг составил также 15% за неделю.

В сельскохозяйственной отрасли вакансий больше на 13%: аграрии предлагают вакансии сборщиков урожая. В сфере закупок спрос на специалистов также вырос на 13%.

Здравоохранение и фармацевтика увеличили количество вакансий на 11%: работодатели набирают врачей, средний и младший медперсонал.

В страховании прирост вакансий на 10% за неделю. Строительная отрасль выросла также на 10%: стало больше вакансий для квалифицированных рабочих.

Прирост IT-вакансий составил 9%. Оживление затронуло и гостинично-ресторанный бизнес (+7% вакансий).

Спрос в сфере маркетинга, рекламы и PR продолжает восстанавливаться (+6% за неделю). Ритейл показал прирост числа вакансий также на 6%, сфера консалтинга и стратегического развития — на 5%.