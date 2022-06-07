США и ЕС придумали, как покупать российскую нефть

Европейцы уже давно получают «латвийскую смесь». Теперь и американские компании используют обходные пути. О том, как «запрещенные» ресурсы попадают на Запад, рассказало РИА Новости.

В США с апреля действует запрет на импорт углеводородов. Но в мае в порты Нью-Йорка и Нью-Джерси прибыли танкеры, предположительно, с российской нефтью.

Как пишет The Wall Street Journal, грузоотправители и переработчики скрывают ее происхождение, но поставляют на мировой рынок. Так, в штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси поступило топливо, частично изготовленное из российского сырья.

В США оно попало через Суэцкий канал и Атлантику с индийских нефтеперерабатывающих заводов. Согласно отгрузочным документам, данным аналитической компании Refinitiv и анализу хельсинкского Центра исследований энергетики и чистого воздуха, эти компании — крупные покупатели российских углеводородов.

Обходными путями топливо уже идет и в Европу. Так, еще в апреле в Bloomberg сообщали, как европейские предприятия преодолевают ограничения: трейдеры торгуют так называемой латвийской смесью из разных сортов нефти, где российской менее 50 процентов. По их словам, Shell не считает это нарушением санкций.

Теперь же добавилась "индийская российская" нефть. В апреле Азия впервые обогнала Европу по закупкам углеводородов из России. Особенно много приобрела Индия: с февраля около 62,5 миллиона баррелей, в три раза больше, чем за тот же период прошлого года.

При этом с начала весны поставки нефтепродуктов из Индии в Европу выросли на 30 процентов, в США — на 43.

Таким образом, получив из России сырье с дисконтом (сейчас это порядка 20 процентов, Urals продается по цене 89-92 доллара за баррель), Индия неплохо зарабатывает на перепродаже.

Основные покупатели ресурсов в Индии — частные нефтепереработчики (государственные приобретают обычно по годовым контрактам). Телеканал NDTV отмечает: в то время как западные компании избегают российской нефти, индийские НПЗ — например Reliance Industries и Nayara Energy — стали в этом году крупнейшими импортерами.

Переработчики не скрывают, что получают большую прибыль за счет сокращения внутренних продаж и агрессивного увеличения экспорта топлива, в том числе в Европу. "Мы добиваемся рентабельности более 30 долларов за баррель", — приводит телеканал слова представителя одного из заводов.