В течение двух лет Иркутская область получит более 800 млн рублей на развитие туристической инфраструктуры – Игорь Кобзев

Иркутская область получит поддержку Правительства Российской Федерации на создание инженерной и транспортной инфраструктуры для развития туристских кластеров. В соответствии с Постановлением Правительства в регион в 2023-2024 годах из федерального бюджета будет направлена субсидия в размере 838,5 млн рублей. Об этом заявил Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на совещании с АО «Корпорация Туризм.РФ», которое прошло в режиме видеоконференцсвязи.

Как рассказал глава региона, заявку Приангарья на создание инженерной и транспортнойв мае в Минстрой России, АО «Корпорация Туризм.РФ».

В рамках совещания обсуждались вопросы реализации инвестпроектов, поддержанных корпорацией – это Туристские территории «Тальцы», «Ольхон», «Байкальск – Выдрино», а также организации работы по мастер-планированию туристских территорий (Ольхонского, Слюдянского и Иркутского районов). Для первого этапа разработки мастер-планов определен 21 участок, дополнительно 34 участка определены в качестве потенциальных. Завершение работы над мастер-планами территорий ожидается в 1-м квартале 2023 года.

Представители корпорации отметили, что осмотрели земельные участки для мастер-планирования в Иркутском и Ольхонском районах. В рамках встречи по совместной работе над мастер-планом территорий уточнён план мероприятий по строительству и реконструкции объектов на отдельных туристских территориях Иркутской области.

– Договорились с корпорацией на регулярной основе обсуждать совместные действия по комплексному развитию туристических территорий. Основные моменты реализации инвестиционных проектов в Иркутской области в этом направлении планируем детально обсудить с коллегами на площадке Петербургского международного экономического форума, – сказал Игорь Кобзев.