Молодёжный форум «Байкал» пройдёт в очном формате на берегу Байкала

Международный молодёжный форум «Байкал» планируется провести в очном формате с 15 по 19 августа на побережье Байкала. Ожидается, что в нём примут участие 600 представителей разных регионов России.

Фото А.Фёдорова

– Основная тема форума в этом году – «Байкал – точка притяжения молодёжи». Наша цель - сделать так, чтобы форум собрал самых талантливых, целеустремленных ребят не только из Иркутской области, но и со всей страны. В течение двух лет из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, форум «Байкал» проходил в онлайн формате. Но молодёжь попросила на этот раз провести его в классическом режиме, с привлечением спикеров, лекторов и экспертов со всей страны. Мы откликнулись на это предложение, и теперь очень важно организовать форум на самом высоком уровне. Всё должно быть продумано до мелочей, особенно вопросы безопасности, – подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.



Фото с сайта правительства Иркутской области

Как сообщила министр по молодёжной политике Иркутской области Маргарита Цыганова, для участников форума из Приангарья откроется возможность защиты проектов в региональном грантовом конкурсе на площадке «Молодёжные сообщества». Возможность повышения квалификации в рамках образовательной программы, появившаяся в прошлом году, сохранится и в нынешнем.– Ориентированная на молодёжных лидеров муниципальных образований Иркутской области площадка «Молодёжные сообщества» позволит объединить комьюнити-драйверов на территории Приангарья, – сказала Маргарита Цыганова.Министр также сообщила, что в преддверии форума, с 14 по 16 июля, в Иркутске пройдёт финал направления «Будущее туризма» всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Столица Приангарья примет участников со всей страны, которые займутся разработкой туристических продуктов для нашего региона. В последующем финалисты будут работать на профильных площадках форума в качестве экспертов и наставников.Губернатор подчеркнул, что форум «Байкал» – это отправная точка реализации идей и инициатив молодёжи.– Необходимо привлечь как можно больше участников не только к работе в образовательной части форума, но и к защите грантовых проектов. Для молодёжи это возможность не только встретиться, пообщаться, но и проявить себя, чтобы в дальнейшем реализовать важные, в том числе для нашего региона, проекты, – отметил Игорь Кобзев.СПРАВКАМеждународный молодёжный форум «Байкал» проводится в Иркутской области с 2008 года с целью создания эффективного механизма включения молодых граждан в общественно-политическую, социально-экономическую и культурную жизнь субъектов Российской Федерации и зарубежных стран.Организатором выступает правительство Иркутской области под патронажем аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе.Основные партнёры форума в 2022 году - Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь), Федеральное агентство по делам национальностей, президентская платформа «Россия – страна возможностей», Агентство стратегических инициатив, государственная корпорация развития ВЭБ.РФ, Российское общество Знание, Центр поддержки предпринимателей, вузы Иркутской области.Главная тема – «Байкал» – точка притяжения молодёжи» – включает шесть основных направлений: «Туризм», «Предпринимательство», «Молодёжные сообщества», «IT сообщество», «Креативные индустрии», «Диалог культур». В период проведения мероприятия будет запущен в работу цифровой двойник форума, который предполагает работу цифровой платформы с доступом к образовательным материалам.