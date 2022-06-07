Автобусы по популярным туристическим маршрутам запустят из Иркутска на Ольхон, в Листвянку и на Аршан

С 11 июня в Иркутской области запускают ежедневные рейсы по популярным туристическим маршрутам – на остров Ольхон, в Листвянку и на Аршан. Автобусы будут ходить с иркутского автовокзала и обратно. Организатором перевозок выступает АО «Автоколонна 1880».

По всем направлениям, в зависимости от пассажиропотока, будут курсировать автобусы FORD TRANSIT на 17 мест и GOLDEN DRAGON, рассчитанный на 51 место, оборудованный ремнями безопасности, кондиционером и мультимедийной системой.

– Привлекательность Иркутской области как туристического региона растет. В высокий турсезон обеспечение транспортной доступности становится особенно важной задачей. При этом как для местных жителей, так и для гостей региона необходимо создавать комфортные условия, – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.

Ознакомиться с расписанием автобусов, а также приобрести билеты можно на автовокзале Иркутска и на сайте автовокзал-онлайн.РФ. Рейсы будут выполняться до 31 августа.

СПРАВКА:

Автобусы по маршруту 507 «Иркутск-Хужир» будут отправляться ежедневно в 09:00 и 10:00. Из поселка Хужир - в 12:00 и в 12:30.

Маршрут 524 «Иркутск-Листвянка» будет ходить в 11:00 и 16:00. Обратно - в 13:00 и 18:00.

До Аршана автобус из Иркутска пойдет в 10:00. Обратно - в 16:00.